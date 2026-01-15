O femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Micuțul a murit asfixiat în coșul de rufe

O femeie în vârstă de 42 de ani, din municipiul Aiud, a fost arestată preventiv, joi, fiind acuzată că a provocat moartea copilului său nou-născut, la scurt timp după naştere.

Conform anchetatorilor, pe 17 decembrie 2025, aceasta a născut acasă fără asistenţă medicală, iar imediat după naştere ar fi secţionat cordonul ombilical, după care a aşezat copilul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou şi l-a ascuns într-un coş cu haine.

În urma acestor acţiuni, nou-născutul a decedat, trupul acestuia fiind descoperit de organele de poliţie o zi mai târziu.

„Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate", se arată în comunicatul parchetului.

Ce au stabilit psihiatrii

De asemenea, din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată în cauză a rezultat că femeia a avut discernământ păstrat la momentul comiterii faptei.

„Din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată, a reieşit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte şi a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conţinutul şi consecinţele social-negative ale acţiunilor sale", precizează procurorii.

Iniţial, faţă de femeia de 42 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru o perioadă de 30 de zile.

