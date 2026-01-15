O femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Micuțul a murit asfixiat în coșul de rufe

Stiri actuale
15-01-2026 | 13:46
Criminalistică
Inquam Photos / Octav Ganea

O femeie în vârstă de 42 de ani, din municipiul Aiud, a fost arestată preventiv, joi, fiind acuzată că a provocat moartea copilului său nou-născut, la scurt timp după naştere.

autor
Mihai Niculescu

Conform anchetatorilor, pe 17 decembrie 2025, aceasta a născut acasă fără asistenţă medicală, iar imediat după naştere ar fi secţionat cordonul ombilical, după care a aşezat copilul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou şi l-a ascuns într-un coş cu haine.

În urma acestor acţiuni, nou-născutul a decedat, trupul acestuia fiind descoperit de organele de poliţie o zi mai târziu.

„Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate", se arată în comunicatul parchetului.

Ce au stabilit psihiatrii

De asemenea, din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată în cauză a rezultat că femeia a avut discernământ păstrat la momentul comiterii faptei.

Citește și
maternitate
Caz șocant la maternitatea din Bacău. Un nou născut de 4 zile a dispărut din incubator. A fost găsit acasă la o tânără

„Din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată, a reieşit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte şi a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conţinutul şi consecinţele social-negative ale acţiunilor sale", precizează procurorii.

Iniţial, faţă de femeia de 42 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru o perioadă de 30 de zile.

Sursa: Agerpres

Etichete: crima, alba, ucis, nou nascut,

Dată publicare: 15-01-2026 13:34

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Studiu: Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer
Stiri Stiinta
Studiu: Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer

Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu norvegian realizat pe scară largă, a relatat miercuri agenţia de presă Xinhua.

Caz șocant la maternitatea din Bacău. Un nou născut de 4 zile a dispărut din incubator. A fost găsit acasă la o tânără
Stiri Socante
Caz șocant la maternitatea din Bacău. Un nou născut de 4 zile a dispărut din incubator. A fost găsit acasă la o tânără

Caz șocant, petrecut la maternitatea spitalului de urgență din Bacău. Un nou născut în vârstă de 4 zile a dispărut din incubator.

Un nou născut a fost găsit într-o pungă de cumpărături, la minus 3 grade Celsius, în Londra. Bebelușul era în viață
Stiri externe
Un nou născut a fost găsit într-o pungă de cumpărături, la minus 3 grade Celsius, în Londra. Bebelușul era în viață

O fetiță nou-născută se află la spital după ce a fost găsită înfășurată într-un prosop într-o pungă de cumpărături pe o stradă din Londra, a anunțat vineri poliția britanică, în timp ce capitala se confruntă cu temperaturi sub zero grade.  

Întâmplare șocantă într-un spital din Georgia. Un doctor a decapitat un nou născut folosind „forța excesivă”
Stiri externe
Întâmplare șocantă într-un spital din Georgia. Un doctor a decapitat un nou născut folosind „forța excesivă”

Un medic a decapitat copilul unei femei în timpul unei nașteri „de coșmar” în Georgia, susțin rapoartele spitalului, scrie BBC.

O mămică din Slovacia a adus pe lume patru copii, după ce o altă femeie a născut în aceeași maternitate cvadrupleți
Stiri externe
O mămică din Slovacia a adus pe lume patru copii, după ce o altă femeie a născut în aceeași maternitate cvadrupleți

O maternitate dintr-un orășel din estul Slovaciei pare să se apropie de un nou record. La mai puțin de un an după ce o femeie a născut aici cvadrupleți, o altă mămică a adus pe lume tot patru copii.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
Stiri Justitie
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Ianuarie 2026

03:15:19

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59