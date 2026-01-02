Invazie de turiști într-o stațiune din România. Poliția a blocat drumul și îi mai lasă să ajungă doar pe cei cazați

Poliţia judeţeană Gorj anunţă, sâmbătă, că au fost instituite restricţii de circulaţie pe drumul care duce către staţiunea Rânca.

Din cauza numărului mare de turişti care unii urcă, alţii coboară, iar alţii au parcat maşinile pe marginea drumului, pe acest tronson s-au creat blocaje, iar în aceste condiţii este permisă urcarea doar pentru autovehiculele turiştilor care sunt cazaţi în staţiune.

Oficialii Poliţiei Gorj anunţă, sâmbătă după amiază, instituirea unui filtru la kilometrul 16 al drumului din zona turistică ce duce către staţiunea Rânca.

Potrivit sursei citate, poliţiştii rutieri vor permite doar urcarea autoturismelor ai căror ocupanţi au cazări în staţiune, măsura fiind valabilă „până la defluire şi eliberarea optimă a drumului, pentru a evita blocajele”.

Reprezentanţii Poliţiei au precizat pentru News.ro că măsura a fost luată în condiţiile în care, sâmbătă, pe drumul care duce către Rânca şi apoi spre Transalpina s-au creat blocaje din cauza numărului de autovehicule de pe acest drum.

Unii turişti coboară din staţiune, alţii urcă şi au fost şi situaţii în care şoferii au oprit sau parcat pe marginea drumului, ceea ce a dus la aglomerarea tronsonului şi la restricţii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













