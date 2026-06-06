Ce se întâmplă cu mâncarea rămasă la all inclusive. Puțin știu despre acest truc folosit în hoteluri

La hotelurile de tip all inclusive, organizarea meselor implică cantități mari de preparate gătite zilnic, multe dintre ele rămânând neconsumate la finalul zilei.

Bufetele sunt mereu pline de opțiuni, de la toate varietățile de carne, până la brânzeturi, mezeluri, salate proaspete în cantități mari și deserturi care par de vitrină de cofetărie. Dar odată cu varietatea apare și risipa. Cât de multe resturi rămân la all inclusive Hotelurile și resorturile all inclusive generează o cantitate uriașă de deșeuri alimentare. Multe hoteluri donează surplusul de mâncare către organizații caritabile și adăposturi. Este o metodă eficientă de a reduce risipa și de a sprijini comunitatea. Desigur, siguranța alimentară rămâne prioritară. Imaginează-ți un hotel obișnuit cu aproximativ 300 de camere. Acum adaugă mesele pentru mic dejun, prânz, cină și gustări. Multiplică acest lucru cu mii de hoteluri all inclusive din întreaga lume și rezultatul este o cantitate uriașă de mâncare aruncată. Studiile arată că un hotel poate risipi în medie 25–30% din alimentele pregătite zilnic. Este suficient pentru a hrăni mii de persoane aflate în nevoie. Deși hotelurile oferă meniuri variate, multe preparate nu sunt consumate și ajung la gunoi, conform thelodgeslancashire. Citește și Cele mai frumoase sate din Europa care par desprinse din povești. Top destinații de vizitat vara aceasta Un studiu al Comisiei Europene arată că industria hotelieră generează aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare anual. Hotelurile all inclusive contribuie semnificativ la acest volum din cauza bufetelor. Cauzele sunt multiple: supraproducția, reaprovizionarea constantă a bufetelor și numărul imprevizibil de turiști. Hotelurile preferă să pregătească mai mult pentru a evita lipsa de mâncare. Impactul este major asupra mediului, deoarece sunt irosite resurse precum apă, energie și muncă, iar deșeurile ajung în gropi de gunoi unde produc gaze cu efect de seră.

Ce se întâmplă cu resturile de la all inclusive și hoteluri Resturile alimentare din hoteluri nu dispar. Ele sunt gestionate prin mai multe metode. Compostare Multe resorturi transformă deșeurile organice în compost folosit ca fertilizator pentru agricultură locală. Este o soluție simplă, dar eficientă. Donarea alimentelor O parte din mâncarea rămasă este donată adăposturilor și băncilor de alimente. Totul este verificat pentru siguranță alimentară înainte de distribuire. Biogaz Unele hoteluri transformă deșeurile alimentare în biogaz, o sursă de energie regenerabilă. Furaje pentru animale În anumite regiuni, resturile nealterate sunt folosite ca hrană pentru animale, acolo unde legislația permite. Soluții sustenabile Hotelurile încearcă să reducă risipa prin mai multe metode moderne: • compostare și producție de biogaz • utilizarea datelor pentru a estima mai bine consumul și a reduce supraproducția • refolosirea creativă a alimentelor (de exemplu, pâine veche transformată în crutoane sau fructe în smoothie-uri) Contribuții caritabile Multe hoteluri colaborează cu organizații caritabile pentru a redistribui mâncarea în exces. Procesul implică: • sortarea alimentelor utilizabile • depozitare corectă și respectarea normelor de igienă • transport organizat către organizațiile partenere În unele țări există și avantaje fiscale pentru astfel de donații. Gestionarea risipei alimentare în hoteluri all inclusive este dificilă. Problemele principale sunt: • logistica dificilă, din cauza numărului mare de turiști • depozitarea corespunzătoare • reglementările stricte privind siguranța alimentară Toate acestea fac procesul complex și costisitor.

Ce fac, de fapt, resorturile cu mâncarea rămasă Resorturile all inclusive servesc mâncare aproape fără întrerupere – mic dejun, prânz, cină, gustări și chiar mese târzii în noapte. Scopul? Să le ofere turiștilor impresia că primesc maximum de valoare pentru banii plătiți. Însă această abordare duce adesea la supraproducție. Potrivit unui studiu realizat în 2023 de Sustainable Hospitality Alliance, hotelurile all inclusive risipesc, în medie, aproximativ 2,3 kilograme de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Într-un resort cu 500 de oaspeți într-o zi aglomerată, acest lucru poate însemna peste o tonă de mâncare irosită zilnic. Problema nu ține doar de cantitate, ci și de calitate. Fructe de mare proaspete, mango bine copt, produse de patiserie artizanale sau brânzeturi speciale pot rămâne ore întregi pe mesele de bufet sau sub lămpi de încălzire, după care sunt aruncate deoarece nu mai corespund standardelor de prezentare, chiar dacă sunt încă bune pentru consum. Bufetul all inclusive nu este conceput pentru eficiență, ci pentru percepție. Mai multă mâncare expusă înseamnă că oaspeții se simt mai bogați. Mai multă varietate înseamnă că oaspeții se simt răsfățați. Dar acest lucru creează un cerc vicios: bucătarii pregătesc pentru scenariul cel mai prost, nu pentru numărul real de turiști. Unele resorturi încearcă să reducă risipa oferind porții mai mici sau mai puține opțiuni, dar oaspeții se plâng, așa că revin la bufetul plin până la refuz. Este un cerc vicios. Nu toată mâncarea rămasă ajunge la groapa de gunoi. Multe resorturi au sisteme de gestionare, dar acestea diferă foarte mult în funcție de locație și buget. Compostare: În locuri precum Costa Rica, Mexic și anumite zone din Caraibe, resorturile colaborează cu ferme locale pentru a transforma deșeurile organice în fertilizator. Coji de banane, resturi de legume, zaț de cafea — toate ajung în containere de compost. Unele resorturi chiar vând compostul înapoi fermierilor locali. Hrană pentru animale: În zonele rurale, resturile de pâine, orez și legume gătite sunt folosite pentru porci, găini sau chiar capre aflate în apropierea resortului. Un resort din Republica Dominicană hrănește zilnic 14 porci cu mâncare rămasă, reducând costurile cu hrana cu 60%. Donații: Tot mai multe resorturi din SUA, Canada și Europa colaborează cu bănci de alimente sau adăposturi. În Florida, un lanț Hilton all inclusive donează peste 8.000 de mese lunar organizațiilor locale. Mâncarea este ambalată, etichetată și transportată la scurt timp după servire. Incinerare sau groapă de gunoi: Încă cea mai frecventă soluție, mai ales în regiunile fără infrastructură de compostare sau reglementări stricte. Deșeurile alimentare sunt amestecate cu alte gunoaie, arse sau îngropate. Acest proces eliberează metan, un gaz cu efect de seră de aproximativ 25 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon, conform lovelycottage. Multe feluri de mâncare de la all inclusive sunt transformate Unii bucătari refolosesc creativ alimentele. Orezul rămas devine clasicul fried rice asiatic a doua zi. Pâinea veche este transformată în budincă de pâine sau desert. Fructele prea coapte sunt folosite în smoothie-uri sau gemuri servite la micul dejun. Carnea de friptură poate fi folosită într-o quesadilla sau alte fel de mâncare pregătit astfel încât să nu îți dai seama că mănânci aceeași carne de ieri. Cât despre lactate, ele sunt transformate adesea în deserturi pentru micul dejun. De exemplu, într-un resort din Bali, personalul este instruit să refolosească aproximativ 40% din resturile zilnice în preparate noi.

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