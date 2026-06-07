Ce înseamnă cu adevărat „all inclusive” și ce nu este inclus aproape niciodată. Greșeală pe care mulți turiști o fac

Pe lângă cazare, te poți aștepta ca mesele, băuturile, activitățile și divertismentul să fie incluse, fără costuri suplimentare. O adevărată vacanță all inclusive nu ar trebui să vină cu cheltuieli neașteptate, însă există ceva ce nu este inclus aproape niciodată. Iată despre ce este vorba.
Ce înseamnă cu adevărat conceptul de „all inclusive”
În forma sa cea mai simplă, all inclusive înseamnă că plătești un singur preț înainte de vacanță, iar majoritatea cheltuielilor sunt deja acoperite. Nu mai plătești la bar, nu mai verifici prețurile din meniu la restaurant și nu mai scoți portofelul de fiecare dată când copilul își dorește un suc sau un smoothie lângă piscină.
Această libertate psihologică, faptul că nu mai numeri fiecare cheltuială, este, de fapt, principalul produs pe care îl vând resorturile all inclusive.
Indiferent de nivelul de preț, un resort all inclusive autentic include de regulă patru categorii principale.
Toate mesele
Micul dejun, prânzul, cina și gustările dintre mese sunt incluse. În mod normal, există un restaurant tip bufet deschis pe parcursul zilei și unul sau mai multe restaurante à la carte.
Resorturile de lux oferă mai multe opțiuni culinare și restaurante tematice.
Room service-ul este de obicei inclus, însă programul și meniul diferă foarte mult de la o proprietate la alta. Unele hoteluri oferă room service non-stop și acces la întregul meniu al restaurantelor, în timp ce altele limitează opțiunile la câteva preparate disponibile doar în anumite intervale orare.
Există și resorturi care percep taxe suplimentare pentru room service, în funcție de tipul camerei rezervate.
Toate băuturile
Băuturile alcoolice și non-alcoolice sunt, în general, incluse. Aici intră cocktailurile, berea, vinul, sucurile, cafeaua și apa.
Diferența majoră între resorturile ieftine și cele de lux este calitatea băuturilor alcoolice.
În resorturile economice sunt servite băuturi din mărci de bază, în timp ce hotelurile de categorie superioară oferă branduri recunoscute și băuturi premium.
Aceasta este una dintre cele mai importante diferențe dintre un all inclusive ieftin și unul de lux și influențează experiența zilnică a turiștilor, scrie all-inclusive-guide.
Activități și divertisment
La toate nivelurile sunt incluse activități de bază precum accesul la piscină, sala de fitness, caiacele, plăcile de paddleboard, echipamentele de snorkeling și programele de animație.
De asemenea, spectacolele de seară, concertele și petrecerile tematice sunt aproape întotdeauna incluse.
Pe măsură ce crește nivelul resortului, crește și gama de activități disponibile. Unele hoteluri includ parcuri acvatice, simulatoare de surf, bowling, sporturi nautice motorizate sau chiar scufundări pentru turiștii certificați.
Taxe de stațiune
La un resort all inclusive autentic, tariful afișat ar trebui să includă taxele, comisioanele și taxele de stațiune.
Nu ar trebui să apară costuri suplimentare obligatorii la check-out sub forma unor „resort fees” sau „service charges”. Dacă acestea sunt adăugate separat, este un semn că oferta nu este complet all inclusive.
Ce nu este inclus aproape niciodată la all inclusive
Aici apare partea mai puțin evidentă a conceptului all inclusive. Aproape toate resorturile au servicii și facilități care se plătesc separat, iar mulți dintre turiști nu știu acest lucru când merg pentru prima oară într-o vacanță de tip all-inclusive.
Tratamentele spa
În aproximativ 90% dintre resorturile all inclusive, accesul la spa este contra cost.
Masajele, tratamentele faciale, împachetările corporale și circuitele de hidroterapie sunt rareori incluse în prețul standard.
Costul unui masaj de 50 de minute poate varia între 120 și 250 de dolari/euro la un resort de nivel mediu și poate depăși 400 de dolari/euro în resorturile de lux.
Pentru turiștii care intenționează să folosească frecvent spa-ul, aceste costuri pot adăuga câteva sute de dolari la bugetul vacanței.
Excursiile în afara resortului
Excursiile către recife de corali, situri arheologice, croaziere cu catamaranul, trasee cu tiroliană sau vizite la cenote sunt aproape întotdeauna contra cost.
De regulă, acestea sunt vândute prin agențiile din resort și costă între 80 și 200 de dolari/euro de persoană, în funcție de țara în care te afli și moneda pe care o folosesc.
Există și excepții, însă sunt rare. Unele resorturi includ accesul la parcuri tematice sau la anumite atracții turistice locale.
Restaurantele premium
În resorturile de lux, toate restaurantele sunt de regulă incluse fără costuri suplimentare.
În schimb, la multe hoteluri de categorie medie sau economică, anumite restaurante premium pot percepe taxe suplimentare.
Chiar și atunci când accesul este gratuit, pot exista restricții:
• limitarea numărului de rezervări la restaurantele à la carte;
• coduri vestimentare obligatorii;
• costuri suplimentare pentru preparate premium, cum ar fi homarul, carnea Wagyu sau anumite vinuri.
Aceste taxe suplimentare sunt unul dintre motivele pentru care mulți turiști descoperă că „all inclusive” nu înseamnă întotdeauna că absolut totul este inclus. Înainte de rezervare, este important să verifici exact ce servicii sunt incluse și care sunt taxate separat, pentru a evita surprizele neplăcute la finalul vacanței.
Bacșișul la resorturile all-inclusive
Acesta este probabil unul dintre cele mai confuze aspecte ale vacanțelor all inclusive. Răspunsul oficial diferă de la un resort la altul, iar uneori chiar angajații aceluiași hotel oferă informații contradictorii.
Din punct de vedere oficial, bacșișul este opțional în resorturile all inclusive. Tariful plătit include deja taxele de servicii, astfel că nimeni nu este obligat să lase bacșiș.
În practică însă, bacșișul este adesea așteptat. Cameristele, barmanii, ospătarii și personalul de la piscină din multe resorturi din Mexic și Caraibe au salarii de bază relativ mici și se bazează într-o anumită măsură pe bacșișuri.
Presiunea socială există, iar un bacșiș generos poate influența calitatea serviciilor primite. De exemplu, barmanul care primește un bacșiș în prima zi este posibil să îți acorde mai multă atenție în zilele următoare.
Există câteva resorturi care includ oficial bacșișurile în tarif și chiar descurajează acordarea unor sume suplimentare.
În majoritatea celorlalte resorturi all inclusive, este recomandat să iei în calcul un buget suplimentar pentru bacșișuri: aproximativ 10–20 de euro pe zi pentru personalul care se ocupă de cameră, 1–5 euro pentru băuturi servite de barmani și 5-10 euro pentru servicii excelente la restaurant.
Pentru un sejur de o săptămână, aceste sume pot ajunge la 100–200 de euro pentru un cuplu. Este un cost pe care reclamele pentru vacanțele all inclusive îl menționează rar, deși poate influența semnificativ bugetul final al vacanței.