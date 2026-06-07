Ce înseamnă cu adevărat „all inclusive” și ce nu este inclus aproape niciodată. Greșeală pe care mulți turiști o fac

Pe lângă cazare, te poți aștepta ca mesele, băuturile, activitățile și divertismentul să fie incluse, fără costuri suplimentare. O adevărată vacanță all inclusive nu ar trebui să vină cu cheltuieli neașteptate, însă există ceva ce nu este inclus aproape niciodată. Iată despre ce este vorba.

Ce înseamnă cu adevărat conceptul de „all inclusive”

În forma sa cea mai simplă, all inclusive înseamnă că plătești un singur preț înainte de vacanță, iar majoritatea cheltuielilor sunt deja acoperite. Nu mai plătești la bar, nu mai verifici prețurile din meniu la restaurant și nu mai scoți portofelul de fiecare dată când copilul își dorește un suc sau un smoothie lângă piscină.

Această libertate psihologică, faptul că nu mai numeri fiecare cheltuială, este, de fapt, principalul produs pe care îl vând resorturile all inclusive.

Indiferent de nivelul de preț, un resort all inclusive autentic include de regulă patru categorii principale.

Toate mesele

Micul dejun, prânzul, cina și gustările dintre mese sunt incluse. În mod normal, există un restaurant tip bufet deschis pe parcursul zilei și unul sau mai multe restaurante à la carte.

Resorturile de lux oferă mai multe opțiuni culinare și restaurante tematice.

Room service-ul este de obicei inclus, însă programul și meniul diferă foarte mult de la o proprietate la alta. Unele hoteluri oferă room service non-stop și acces la întregul meniu al restaurantelor, în timp ce altele limitează opțiunile la câteva preparate disponibile doar în anumite intervale orare.

Există și resorturi care percep taxe suplimentare pentru room service, în funcție de tipul camerei rezervate.

Toate băuturile

Băuturile alcoolice și non-alcoolice sunt, în general, incluse. Aici intră cocktailurile, berea, vinul, sucurile, cafeaua și apa.

Diferența majoră între resorturile ieftine și cele de lux este calitatea băuturilor alcoolice.

În resorturile economice sunt servite băuturi din mărci de bază, în timp ce hotelurile de categorie superioară oferă branduri recunoscute și băuturi premium.

Aceasta este una dintre cele mai importante diferențe dintre un all inclusive ieftin și unul de lux și influențează experiența zilnică a turiștilor, scrie all-inclusive-guide.

Activități și divertisment

La toate nivelurile sunt incluse activități de bază precum accesul la piscină, sala de fitness, caiacele, plăcile de paddleboard, echipamentele de snorkeling și programele de animație.

De asemenea, spectacolele de seară, concertele și petrecerile tematice sunt aproape întotdeauna incluse.

Pe măsură ce crește nivelul resortului, crește și gama de activități disponibile. Unele hoteluri includ parcuri acvatice, simulatoare de surf, bowling, sporturi nautice motorizate sau chiar scufundări pentru turiștii certificați.

Taxe de stațiune

La un resort all inclusive autentic, tariful afișat ar trebui să includă taxele, comisioanele și taxele de stațiune.

Nu ar trebui să apară costuri suplimentare obligatorii la check-out sub forma unor „resort fees” sau „service charges”. Dacă acestea sunt adăugate separat, este un semn că oferta nu este complet all inclusive.