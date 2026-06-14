Ce îți trebuie ca să călătorești în SUA din România în 2026. Ghid complet pentru turiști

Deși procesul de obținere a vizei poate părea complicat, lucrurile sunt mai simple odată ce înțelegi exact ce trebuie să demonstrezi și care este lista actelor obligatorii, a documentelor opționale și a sfaturilor care te ajută la interviul pentru viză.

Ce este viza pentru SUA

Un cetățean al unei țări străine care vrea să călătorească în Statele Unite trebuie, în general, să obțină mai întâi o viză pentru SUA. Vizele sunt aplicate în pașaportul călătorului, un document de călătorie emis de țara sa de cetățenie.

Tipul de viză pe care trebuie să îl obții este stabilit de legislația americană.

Unde să aplici pentru o viză SUA

Poți aplica pentru viza S.U.A. completând formularul DS-160 online. Acesta este obligatoriu pentru toate tipurile de vize.

Completează chestionarul cu atenție și salvează numărul de confirmare. Apoi, trebuie să plătești taxa de viză SUA.

Ulterior, trebuie să creezi un cont pe platforma de programare a interviului. Introduci numărul formularului DS-160 și chitanța plății. Apoi, programezi interviul la Ambasada SUA din București, unde alegi data și ora disponibile. În data interviului, te prezinți cu toate documentele necesare și aștepți decizia.

Atenție! Formularul DS-160 se completează în limba engleză și trebuie completat cu mare atenție, pentru că orice greșeală poate întârzia procesul de obținere a vizei.

Tipuri de vize

Există mai multe tipuri de viză pentru SUA, în funcție de scopul călătoriei tale. Dacă vrei să călătorești în scopuri turistice, vei avea nevoie de cea mai comună viză: cea de turist (B1/B2) pentru vacanțe, vizite la rude sau călătorii scurte de afaceri. Iată ce tipuri de viză există:

• Viza de turist (B1/B2) – pentru vacanțe, vizite la rude sau călătorii scurte de afaceri.

• Viza de student (F1/M1) – pentru studii sau cursuri în SUA.

• Viza de muncă (H, L, O, P, Q) – pentru locuri de muncă sau stagii profesionale.

• Viza pentru schimb de experiență (J1) – pentru internshipuri sau programe de vară.

Acte necesare pentru viza de turist în SUA B1/B2

Pentru a solicita viza de turist, trebuie să depui următoarele documente esențiale:

• Pașaport valabil: Trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni după data planificată a întoarcerii și trebuie să aibă cel puțin o pagină liberă. Dacă ai pașapoarte vechi cu vize anterioare, adu-le și pe acelea.

• Formularul DS-160: Se completează online pe site-ul Departamentului de Stat. După finalizare, printează pagina de confirmare cu cod de bare.

• Dovada plății taxelor:

• Taxa MRV: Aproximativ 185 USD, plătită înainte de programare.

• Visa Integrity Fee: 250 USD (taxă nouă din iulie 2025). Aceasta se plătește doar dacă viza este EMISĂ. Dacă aplicația este respinsă, nu o vei plăti.

• Confirmarea programării: Printează documentul primit după ce ai stabilit data interviului.

• Fotografie tip viză SUA (5x5 cm): Deși încarci o variantă digitală online, este bine să ai și una tipărită la tine (fundal alb, expresie neutră).