Ce îți trebuie ca să călătorești în SUA din România în 2026. Ghid complet pentru turiști

Dacă plănuiești să călătorești în Statele Unite ale Americii în 2026, trebuie să știi ce ai nevoie.
Deși procesul de obținere a vizei poate părea complicat, lucrurile sunt mai simple odată ce înțelegi exact ce trebuie să demonstrezi și care este lista actelor obligatorii, a documentelor opționale și a sfaturilor care te ajută la interviul pentru viză.
Ce este viza pentru SUA
Un cetățean al unei țări străine care vrea să călătorească în Statele Unite trebuie, în general, să obțină mai întâi o viză pentru SUA. Vizele sunt aplicate în pașaportul călătorului, un document de călătorie emis de țara sa de cetățenie.
Tipul de viză pe care trebuie să îl obții este stabilit de legislația americană.
Unde să aplici pentru o viză SUA
Poți aplica pentru viza S.U.A. completând formularul DS-160 online. Acesta este obligatoriu pentru toate tipurile de vize.
Completează chestionarul cu atenție și salvează numărul de confirmare. Apoi, trebuie să plătești taxa de viză SUA.
Ulterior, trebuie să creezi un cont pe platforma de programare a interviului. Introduci numărul formularului DS-160 și chitanța plății. Apoi, programezi interviul la Ambasada SUA din București, unde alegi data și ora disponibile. În data interviului, te prezinți cu toate documentele necesare și aștepți decizia.
Atenție! Formularul DS-160 se completează în limba engleză și trebuie completat cu mare atenție, pentru că orice greșeală poate întârzia procesul de obținere a vizei.
Tipuri de vize
Există mai multe tipuri de viză pentru SUA, în funcție de scopul călătoriei tale. Dacă vrei să călătorești în scopuri turistice, vei avea nevoie de cea mai comună viză: cea de turist (B1/B2) pentru vacanțe, vizite la rude sau călătorii scurte de afaceri. Iată ce tipuri de viză există:
• Viza de turist (B1/B2) – pentru vacanțe, vizite la rude sau călătorii scurte de afaceri.
• Viza de student (F1/M1) – pentru studii sau cursuri în SUA.
• Viza de muncă (H, L, O, P, Q) – pentru locuri de muncă sau stagii profesionale.
• Viza pentru schimb de experiență (J1) – pentru internshipuri sau programe de vară.
Acte necesare pentru viza de turist în SUA B1/B2
Pentru a solicita viza de turist, trebuie să depui următoarele documente esențiale:
• Pașaport valabil: Trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni după data planificată a întoarcerii și trebuie să aibă cel puțin o pagină liberă. Dacă ai pașapoarte vechi cu vize anterioare, adu-le și pe acelea.
• Formularul DS-160: Se completează online pe site-ul Departamentului de Stat. După finalizare, printează pagina de confirmare cu cod de bare.
• Dovada plății taxelor:
• Taxa MRV: Aproximativ 185 USD, plătită înainte de programare.
• Visa Integrity Fee: 250 USD (taxă nouă din iulie 2025). Aceasta se plătește doar dacă viza este EMISĂ. Dacă aplicația este respinsă, nu o vei plăti.
• Confirmarea programării: Printează documentul primit după ce ai stabilit data interviului.
• Fotografie tip viză SUA (5x5 cm): Deși încarci o variantă digitală online, este bine să ai și una tipărită la tine (fundal alb, expresie neutră).
Documente suplimentare
Există o serie de documente prin care demonstrezi că ai legături cu România și că te vei întoarce. Interviul și obținerea vizei de turist pentru SUA este, de fapt, o încercare de a convinge autoritățile americane că nu vrei să rămâi în SUA, așadar, orice fel de dovezi că te vei întoarce în propria țară sunt de dorit:
Dovezi financiare: extrase de cont, fluturași de salariu, scrisori de sponsorizare, dovada că deții o firmă, dovada că ai suficienți bani în cont pentru toată perioada vacanței, etc.
Dovada legăturilor cu România: contract de muncă, acte de proprietate sau certificat de căsătorie, existența unei afaceri, etc
Plan de călătorie: Ai nevoie de dovada rezervării de zbor dus întors, dovada cazării, itinerariu, etc.
Când trebuie să aplici pentru viză
Ar trebui să strângi documentele și să soliciți viza cu minimum 4-6 săptămâni înainte de data de plecare. Trebuie să știi că vara este o perioadă mai aglomerată, așa că locurile pentru interviu se pot ocupa cu câteva luni înainte.
De asemenea, ar trebui să te asiguri că ai toate documentele completate așa cum trebuie. Verifică datele de două ori, pentru că orice greșeală poate întârzia procesul.
Când mergi la interviu, etichetează-ți fiecare document pentru a fi sigur că ai la îndemână actele necesare.
Programul Visa Waiver
În mai 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că România va fi eliminată din Programul Visa Waiver (VWP). VWP permite cetățenilor țărilor desemnate să călătorească în SUA pentru afaceri sau turism timp de până la 90 de zile fără a fi necesară obținerea unei vize.
Deși administrația SUA a invocat preocupări de securitate drept motiv pentru această decizie, Ministerul Afacerilor Externe din România a descris-o ca fiind „politică”.
Perioada scurtă a României în Programul Visa Waiver, admisă la începutul lunii ianuarie 2025 și eliminată la sfârșitul lunii mai, arată o situație intermediară: indicatorii săi privind imigrația sunt suficient de buni pentru a o menține pe lista scurtă a programului, dar încă sub nivelul atins de membrii actuali.
Statutul intermediar a creat condițiile atât pentru includerea rapidă, cât și pentru eliminarea la fel de rapidă.
România se află pe lista țărilor aspirante la Programul Visa Waiver al SUA din 2005. Timp de mai mulți ani, a fost unul dintre cele trei state membre ale Uniunii Europene excluse din program.
În 2017, Parlamentul European a luat în considerare chiar suspendarea călătoriilor fără viză pentru cetățenii SUA, în cadrul mecanismului de reciprocitate al UE, însă măsura a fost în cele din urmă abandonată.
România a beneficiat de un sprijin limitat, dar bipartizan, pentru aderarea la VWP.
Senatorii Richard Durbin (D-IL), Jeanne Shaheen (D-NH) și Roger Wicker (R-MS) au introdus în 2023 proiectul de lege Romania Visa Waiver Act, care îi solicita Secretarului pentru Securitate Internă să desemneze România ca țară eligibilă pentru VWP și încuraja România să continue implementarea recomandărilor SUA privind prevenirea traficului de persoane.
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