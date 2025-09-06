Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați”

06-09-2025 | 13:03
Vizele pentru SUA - programul Visa Waiver
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver.

Vlad Dobrea

”Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. La începutul anului, sub conducerea lui Joe Biden, SUA au decis ridicarea vizelor pentru români.

Însă administraţia Trump, revenită în ianuarie la Casa Albă, a revocat decizia. Astfel, cetăţenii români au în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA.

Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă există un orizont de timp pentru aderarea României în programul Visa Waiver.

”Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru. Lucrăm zilnic pe acest dosar, avem zilnic întâlniri şi la Casa Albă, şi la Departamentul de Stat şi credem că, dacă va exista o decizie favorabilă României, acest lucru, în mod evident, va reprezenta un atu foarte important pentru facilitarea călătoriilor şi pentru creşterea în definitiv a comerţului bilateral şi a relaţiilor între România şi SUA”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV.

De asemenea, ambasadorul României în SUA a mai fost întrebat dacă e optimist că România ar putea fi reinclusă în programul Visa Waiver. ”Sunt rezervat optimist”, a răspuns Andrei Muraru.

În luna ianuarie 2025, Administraţia Biden, aflată atunci în ultimele zile de mandat, a anunţat includerea României în programul Visa Waiver (VWP), care permite cetăţenilor străini să călătorească pe teritoriul SUA, în scop turistic sau de afaceri, timp de 90 de zile, fără viză.

A fost fixată atunci o perioadă de tranziţie de trei luni, astfel SUA ar fi trebuit să ridice vizele pentru români de la începutul lunii aprilie. Tot în luna ianuarie, la Casa Albă a revenit Donald Trump (ales în noiembrie 2024). Noua administraţie americană a impus o politică anti-migraţie mult mai restrictivă. Prin urmare, România a fost exclusă din Programul Visa Waiver.

„Având în vedere accentul pus de această administraţie pe securitatea frontierelor şi a imigraţiei, Secretarul Securităţii Interne a decis, în consultare cu Secretarul de Stat, să anuleze desemnarea României în cadrul VWP cu efect imediat”, a anunţat Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Sursa: News.ro

