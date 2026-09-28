În loc să ridice autoturismele parcate neregulamentar și să le trimită la depozit, autoritățile le înconjoară cu bariere metalice, transformându-le în adevărate „cuști”, scrie L'Est Republicain.

Incidentul recent a avut loc în Blâmont, localitate din departamentul Meurthe-et-Moselle, în nord-estul Franței. Un șofer și-a lăsat BMW-ul Seria 1 ocupând două locuri de parcare.

În locul unei amenzi sau al intervenției unei platforme, municipalitatea a decis să înconjoare autoturismul cu bariere metalice. Mașina a rămas astfel blocată până când șoferul a rezolvat situația cu autoritățile locale.

Măsura are mai degrabă un rol simbolic: să atragă atenția asupra marcajelor și să-i determine pe ceilalți șoferi să respecte regulile.

Mesajul transmis de municipalitate este unul simplu: locurile de parcare sunt delimitate pentru a fi respectate, nu pentru a fi ignorate.

Nu este prima „cușcă” improvizată

Autoritățile din Blâmont au mai recurs la aceeași metodă. În iulie 2026, un autoturism parcat pe o peluză comunală, la doar câțiva metri de o parcare amenajată, a fost găsit în dimineața următoare înconjurat de bariere.

Potrivit publicației L'Est Républicain, administrația locală preferă această formă neobișnuită de avertisment în locul aplicării imediate a unor sancțiuni mai severe.

Ideea este ca șoferul să înțeleagă mesajul fără ca autoritățile să recurgă din prima la ridicarea mașinii.

Ce amenzi riscă șoferii în Franța

În Franța, parcarea neregulamentară poate fi sancționată cu o amendă de 35 de euro, în cazul unei contravenții de clasa a doua.

În situații mai grave, precum blocarea traficului, amenda poate ajunge la 135 de euro, iar autoturismul poate fi ridicat.

Șoferii care încearcă să împiedice ridicarea vehiculului riscă sancțiuni mult mai severe, inclusiv o amendă de până la 3.750 de euro și chiar trei luni de închisoare.

În cazul metodei folosite la Blâmont, șoferii nu primesc însă o sancțiune financiară. În schimb, trebuie să treacă pe la primărie pentru a-și recupera libertatea de mișcare a mașinii.

Pentru autorități, barierele reprezintă astfel o formă de avertisment public și o metodă de a atrage atenția asupra regulilor de conviețuire în comunitate.