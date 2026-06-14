Castele ascunse din Europa care par desprinse dintr-un basm. Unde se află cele mai frumoase peisaje

Stiri Turism
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cstele europa
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Istoria Europei ar fi de neimaginat fără castelele impresionante. Multe povești și legende au fost inspirate de castele reale, pe care le putem vedea și astăzi. 

autor
Anca Lupescu

Castelele se găsesc în multe țări, fiecare fiind unic în felul său și capabil să impresioneze pe oricine le vede de aproape. Majoritatea țărilor europene au cel puțin câteva castele remarcabile. La urma urmei, granițele nu au fost întotdeauna așa cum sunt acum, iar unele regate s-au întins pe teritorii vaste, lăsându-și amprenta asupra zonelor pe care le-au ocupat.

Palatul Pena, Sintra, Portugalia

Castelul colorat se află sus pe dealuri deasupra orașului Sintra, Portugalia. Construit în 1854, castelul este încă adesea folosit de Președintele Republicii Portugheze și alți oficiali guvernamentali. Castelul este, de asemenea, înconjurat de o pădure vastă cu plante din întreaga lume, exact așa cum și-a dorit regele Ferdinand al II-lea.

Alcázar din Segovia, Spania

Alcázarul din Segovia, situat la 53 de mile nord-vest de Madrid, a fost construit inițial ca o fortăreață pe un deal între două râuri, dar a servit și ca palat regal, închisoare de stat și academie militară. Deși vârsta reală a castelului este necunoscută, cea mai veche documentare a Alcázarului datează de la începutul secolului al XII-lea. Vizitatorii sunt încurajați să profite de „Turnul lui Juan”, de unde pot admira priveliști uimitoare asupra comunității de dedesubt, scrie travelandleisure.

Castelul din Astypalaia, Grecia 

Castelul venețian Querini din Chora, Grecia, se află deasupra întregii comunități, cu exteriorul său din piatră neagră contrastând puternic cu orașul grecesc tradițional văruit în alb. Castelul, construit inițial de John Querini în 1204 ca adăpost împotriva piraților, invită acum călători din întreaga lume să vină și să petreacă puțin timp acolo. Tot ce trebuie să faci este să urci mai întâi până în vârful micuțului munte pe care se află.

Castelul Hohenwerfen, Austria 

Castelul Hohenwerfen din Austria este o structură impresionantă care datează de mai bine de 900 de ani. Castelul îi va lăsa pe mulți vizitatori fără suflare, la propriu, deoarece se află la peste 2.000 de picioare deasupra nivelului mării. Fortăreața este acum un muzeu și oferă tururi ghidate zilnice ale colecției sale extinse de arme, precum și demonstrații de șoimărit istoric din Salzburg, folosind diverse păsări de pradă.

Castelul Dunnottar, Scoția 

Fortăreața de pe stâncă cunoscută sub numele de Castelul Dunnottar se crede că a fost construită pentru prima dată în Scoția în Evul Mediu timpuriu. Plin de istorie, ruinele castelului includ încă turnul din secolul al XIV-lea, precum și palatul din secolul al XVI-lea și a fost cândva locuința conților Marischal, una dintre cele mai puternice familii din istoria Scoției. Castelul oferă tururi zilnice, deși funcționează după un program sezonier și se închide pe vreme nefavorabilă.

Castelul De Haar, Olanda 

Deși fundația Castelului De Haar datează din 1391, locul a fost complet reconstruit în 1892 și acum afișează toată măreția începutului de secol XX. Interiorul castelului este plin de sculpturi ornamentale din lemn, mobilier luxos și porțelan vechi din Japonia și China. Proprietarii castelului, familia Van Zuylen van Nijevelt, continuă să locuiască în casă o lună în fiecare an, așa cum au făcut timp de peste un secol.

Château de Chantilly, Franța 

Castelele medievale, fortărețele și bastioanele care au găzduit cândva cavaleri și au fost martore la numeroase conflicte la porțile lor sunt impresionante și inspiră admirație. Cu toate acestea, multe dintre castelele delicate și fermecătoare ale Franței, în special Château de Chantilly sau Castelul Chantilly, sunt de neegalat.

Château de Chantilly, situat la aproximativ o oră de Paris, este o bijuterie frumoasă a istoriei franceze. Castelul actual a fost construit la mijlocul și sfârșitul secolului al XIX-lea, după ce cel anterior a fost distrus în timpul Revoluției Franceze.

Castelul și interioarele sale sunt exemple excelente de arhitectură renascentistă. Castelul Chantilly nu a fost niciodată deținut de familia regală franceză, ci de familii nobile. Domeniile și grădinile care înconjoară castelul se întind pe 115 hectare. Grădinile îngrijite și iazurile creează un cadru impresionant, cu un farmec aparte.

Castelul Hohenzollern, Germania 

Acest castel pitoresc din Germania domină muntele Hohenzollern, o stâncă de 855 de metri care se ridică deasupra poalelor Alpilor Șvabi, în actualul Baden-Württemberg, și este reședința ancestrală a Casei de Hohenzollern.

Este unul dintre cele mai vizitate locuri istorice din Germania, cu peste 300.000 de vizitatori anual. Fundațiile castelului datează din secolul al XI-lea, dar a fost avariat în timpul unui asediu în 1423 și reconstruit între 1454 și 1461. Până în secolul al XVIII-lea, ajunsese în ruină, rămânând doar capela medievală originală.

Castelul Vianden (Luxemburg) 

O zi în Vianden este ca o mică călătorie înapoi în timp și, în același timp, o excursie activă plăcută. Poți începe cu o baie în piscina în aer liber, apoi urci cu telecabina până la punctul de belvedere Vianden, de unde ai o priveliște spectaculoasă asupra castelului și văii Our. Apoi cobori pe jos printr-un traseu forestier spre castel.

Orașul Vianden se află în nordul Luxemburgului, pe râul Our. Străzile înguste, casele colorate și restaurantele creează o atmosferă autentică.

Deasupra orașului se află Castelul Vianden, o reședință feudală construită între secolele XI și XIV. Combină stilul romanic cu cel gotic și este ridicat pe fundațiile unui fort roman. După ani de degradare, a fost restaurat complet după 1977. Astăzi include săli cavalerești, capele și un centru modern pentru vizitatori. Vara are loc un festival medieval cu spectacole și demonstrații.

Burg Kreuzenstein, Austria 

Burg Kreuzenstein, uneori confundat cu Burg Lichtenstein, este un castel care pare desprins din imaginație. Se află la nord de Viena și este o atracție turistică importantă. A fost construit pe ruinele unui castel mai vechi și include elemente medievale aduse din diferite zone ale Europei. A apărut în mai multe filme și seriale.

Schloss Neuschwanstein, Germania 

Palatul Neuschwanstein a fost deschis publicului la șapte săptămâni după moartea regelui Ludwig al II-lea, în 1886. A fost construit ca refugiu personal. Astăzi este unul dintre cele mai vizitate castele din Europa, cu aproximativ 1,4 milioane de vizitatori anual. Vara, aproximativ 6.000 de persoane îl vizitează zilnic. Zona necesită monitorizare constantă din cauza condițiilor geologice.

Castelul Chillon, Elveția 

Castelul Chillon atrage peste 400.000 de vizitatori anual. Este situat pe malul lacului Geneva și construit pe o insulă stâncoasă. Include 25 de clădiri, trei curți interioare, picturi din secolul XIV și peste 300 de artefacte.

Castelul Spiš, Slovacia 

Este unul dintre cele mai mari castele din Europa și face parte din patrimoniul UNESCO. Se află la 634 m altitudine și include vestigii din epoca pietrei până în Evul Mediu.

Château de Chambord, Franța 

Palatul se ridică dintr-o zonă mlăștinoasă din Sologne. A fost comandat de regele François I. Nu a fost locuit permanent, fiind mai degrabă o demonstrație de putere. Este unul dintre puținele monumente păstrate fără modificări majore, conform jetcamap.

Castelul Bran, România 

Castel medieval asociat cu Vlad Țepeș. Legătura cu Dracula provine din romanul lui Bram Stoker. Construit între 1377 și 1388 pe un punct strategic între Transilvania și Țara Românească. Vlad Țepeș era cunoscut pentru metodele brutale de pedepsire a dușmanilor.

Castelul Eilean Donan, Scoția 

Este unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale Scoției. A apărut în filme precum James Bond. Construit în secolul XIII, a fost implicat în conflicte și distrus parțial în 1719.

Castelul Heidelberg, Germania 

Unul dintre cele mai importante exemple de arhitectură renascentistă la nord de Alpi. Construit în 1300, a fost distrus în războaie și ulterior restaurat.

Castelul Windsor, Marea Britanie 

Cel mai vechi și cel mai mare castel locuit din lume. Este reședința oficială a monarhiei britanice de aproape 1.000 de ani și este folosit pentru evenimente oficiale.

Palatul Papilor, Avignon, Franța 

A fost sediul creștinismului occidental în secolul XIV. Construit între 1335 și 1355, este cel mai mare palat gotic din Europa.

Versailles, Franța 

Parte din patrimoniul UNESCO, este una dintre cele mai importante realizări ale artei franceze din secolul XVIII. Inițial cabană de vânătoare, a devenit reședința regală în 1682. A pierdut acest statut în timpul Revoluției Franceze.

Etichete: castele, europa, turisti, vacanta,

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