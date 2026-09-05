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Cascada din Hunedoara cu apă care nu îngheață niciodată. Secretele Cascadei Clocota din Geoagiu-Băi

Stiri Turism
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Cascada Clocota
Shutterstock

Dacă ajungi în Geoagiu-Băi, în județul Hunedoara, merită să faci o oprire și la Cascada Clocota. Acest obiectiv turistic se află Munții Metaliferi și are aproximativ 40 de metri înălțime, fiind alimentată de apa termală provenită din 16 izvoare. 

autor
Anca Lupescu

Este cunoscută drept cascada cu apă care nu îngheață niciodată, nici măcar în zilele geroase de iarnă. Iată cum ajungi aici și ce altceva mai poți vizita în împrejurimi.

Cascada Clocota, un fenomen natural spectaculos în România

Cascada Clocota din stațiunea Geoagiu-Băi se află pe râul cu același nume și este considerată, pe nună dreptate, una dintre cele mai frumoase cascade din județul Hunedoara.

Ea colectează apa termală de la 16 izvoare, motiv pentru care nu îngheață niciodată. În plus, vegetația din jurul ei pare învăluită într-un adevărat regat de gheață, datorită aburului care provine de la apa termală.

Pe timp de vară, vegetația este spectaculoasă, însă cascada merită vizitată în orice sezon. Sunetul creat de apa care lovește piatra în căderea ei te va fascina.

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În plus, locul în care se află este unul aproape magic. Plin de vegetație și natură nealterată, acesta este unul dintre acele obiective turistice care merită neapărat măcar o vizită.

Drumul până la cascadă este ușor de parcurs, ideal pentru familii cu copii. În plus, vei găsi acolo o bancă și o balustradă de lemn în jurul văii. Cel mai bine este să ai grijă să îți iei încălțămintea potrivită. Valea în care se scurge apa din cascadă este destul de abruptă, așa că este nevoie de atenție sporită, mai ales dacă alegi să vii aici cu copii mici.

De ce nu îngheață niciodată cascada

Cascada Clocota are o particularitate care o face diferită de multe alte cascade din România. Apa nu îngheață niciodată. Explicația este legată de izvoarele termominerale din zonă. Cascada adună apa provenită de la toate cele 16 izvoare termominerale, la care se adaugă și apa unui mic râu.

Apa termală are o temperatură mai ridicată decât cea a unui pârâu obișnuit, astfel că, inclusiv în timpul iernii, cascada continuă să curgă, iar apa nu îngheață. În zilele foarte reci, diferența de temperatură dintre apa caldă și aer poate crea și abur în jurul cascadei.

Acest fenomen face ca peisajul să fie diferit iarna. Vaporii de apă se depun pe vegetația din apropiere și pot forma un strat de chiciură pe crengi și arbuști. În timp ce apa continuă să curgă, împrejurimile capătă un aspect spectaculos, parcă ești în basme.

Pe întreaga suprafață a cascadei se pot observa formațiuni verticale acoperite cu plante și mușchi. Sunt vizibile și striații formate de rădăcinile unor copaci care au căzut și au fost ulterior acoperite de calcar.

Apa din zonă este cunoscută pentru puritatea sa și a fost folosită încă din perioada romană.

Cum ajungi la Cascada Clocota și unde se află

Cascada Clocota se află în stațiunea Geoagiu-Băi, din județul Hunedoara, și este ușor de inclus într-o plimbare prin zonă. Pentru a ajunge la ea ai două variante, iar traseul este foarte accesibil pentru oricine.

Prima variantă este să urmezi poteca ce coboară din drumul care duce spre orașul Geoagiu. Cascada poate fi observată chiar de pe șosea, astfel că este destul de ușor să îți dai seama unde trebuie să cobori. A doua variantă este din stațiune, urmând indicatoarele de pe o străduță care pornește din drumul ce leagă centrul civic de zona Hotelului Diana.

La început, traseul trece pe o stradă asfaltată aflată în pantă, apoi drumul se transformă într-unul de criblură și pietriș. Pe măsură ce te apropii de cascadă, vei merge pe o potecă de pământ. Plimbarea durează aproximativ 15 minute și trece printre grădini, fânețe, copaci și zone cu vegetație.

Dacă vii cu mașina, o poți lăsa la câteva sute de metri de cascadă și continua pe jos. Accesul la Cascada Clocota este gratuit.

La cascadă există și un panou care avertizează turiștii asupra pericolului de cădere. Este important să rămâi în zonele sigure și să nu te apropii de marginea stâncilor.

Ce alte atracții poți vizita în apropiere

Dacă ajungi la Cascada Clocota, poți profita de ocazie pentru a vedea și alte obiective din Geoagiu-Băi și din împrejurimi. Zona are atât locuri legate de istorie, cât și trasee scurte prin natură.

La câteva minute de centrul stațiunii se află Grota Haiducilor, o mică peșteră aflată într-o zonă împădurită. Potrivit legendei, grota ar fi ascuns o comoară a haiducilor. Pentru vizită este util să ai la tine o lanternă.

Un alt obiectiv este Complexul de Băi Romane din Geoagiu-Băi. Ruinele păstrează urmele unui complex termal folosit încă din perioada romană. Zona poate fi vizitată în timpul unei plimbări prin stațiune.

La aproximativ 10 minute de mers cu mașina din Geoagiu se află Complexul Memorial Aurel Vlaicu, unde poate fi vizitată casa în care s-a născut și a copilărit inventatorul și aviatorul român Aurel Vlaicu. Este un loc potrivit dacă vrei să afli mai multe despre viața și activitatea sa.

Poți include în traseu și Biserica Rotonda din Geoagiu, cunoscută și sub denumirea de Capela Romanică. Se află la aproximativ cinci minute cu mașina de Geoagiu și are un plan circular, care o diferențiază de multe alte biserici medievale.

Ghid practic pentru turiști

Geoagiu-Băi este o destinație ideală pentru un concediu de câteva zile. Stațiunea se află la aproximativ 350 de metri altitudine, într-o zonă deluroasă de la poalele Munților Metaliferi. Dacă ajungi aici pentru câteva zile, ai mai multe locuri pe care le poți include în program, iar unele dintre ele sunt foarte aproape de centrul stațiunii.

Ce obiective turistice poți vedea

Cascada Clocota este cel mai spectaculos obiectiv turistic din zonă și se află la marginea stațiunii. Are aproximativ 38-43 de metri înălțime și 22 de metri lățime.

La o distanță mică de cascadă se află Termele daco-romane, cunoscute și sub numele de Thermae Germisara. Acestea datează din perioada romană și se află în zona numită „Dâmbul Romanilor”. Aici pot fi văzute vechile bazine, canalele prin care era adusă apa și alte elemente ale complexului termal antic.

O altă oprire poate fi Grota Haiducilor, aflată pe râul Clocota. Din parcul stațiunii, drumul până la grotă durează aproximativ 10 minute. Locul este legat de o legendă despre o comoară ascunsă aici.

Dacă vrei să vezi și un obiectiv istoric, poți merge la Biserica Rotonda din Geoagiu. Construită în secolele XI-XII, aceasta are o formă circulară neobișnuită și este considerată una dintre cele mai vechi biserici medievale de acest tip din România.

Muzeul Aurel Vlaicu

La aproximativ 10 kilometri de Geoagiu se află satul Aurel Vlaicu, care aparține de orașul Geoagiu. Aici poate fi vizitat Complexul memorial dedicat inventatorului și aviatorului român Aurel Vlaicu.

În muzeu sunt expuse schițe, fotografii, obiecte personale, unelte folosite de Vlaicu, fragmente din ziare și componente ale avionului Vlaicu II. Din complex face parte și casa natală a lui Aurel Vlaicu, însă aceasta nu poate fi vizitată, potrivit informațiilor disponibile.

Etichete: cascada, statiuni balneare, hunedoara,

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