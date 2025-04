Încă o concediere la nivel înalt la Casa Albă. Scandalul informațiilor confidențiale scăpate pe Signal continuă

Aceasta este ultima dintr-o serie de demisii la Pentagon, zguduit după dezvăluirea la sfârşitul lui martie a participării lui Pete Hegseth la o breşă de securitate răsunătoare pe aplicaţia Signal.

Joe Kasper, care nu va mai lucra cu Pete Hegseth, va continua să consilieze Pentagonul într-o altă calitate, care-i va permite să lucreze timp de 130 de zile pe an la Departamentul Apărării.

Săptămâna trecută, trei funcţionari de rang înalt au fost demişi din funcţie, după deschiderea unei anchete interne.

