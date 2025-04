Care sunt cele mai puternice pașapoarte din lume în 2025. România este pe un loc neașteptat

Irlanda are cel mai puternic pașaport din lume, conform Nomad Passport Index 2025. Este pentru prima dată când acest stat ocupă de una singură locul 1 în clasamentul anual realizat de Nomad Capitalist, o firmă de consultanță în domeniul fiscal și al imigrației. În 2020, Irlanda a împărțit primul loc cu Luxemburg și Suedia. „Irlanda a produs o schimbare în clasament datorită reputației internaționale puternice, a politicilor fiscale favorabile afacerilor și flexibilității generale a cetățeniei”, a declarat Javier Correa, cercetător asociat al companiei, pentru CNBC Travel. Spre deosebire de alte clasamente, care evaluează pașapoartele doar pe baza accesului fără viză, Nomad Capitalist analizează cinci criterii, cu diferite ponderi în rezultat: Citește și Castelul Peleș, cea mai spectaculoasă clădire din România. Tarife, program și toate informațiile pentru vizitare în 2025 ► Acces fără viză – 50% ► Impozitare – 20% ► Percepție globală – 10% ► Posibilitatea de a deține cetățenie dublă – 10% ► Libertate personală (libertatea presei, serviciul militar obligatoriu etc.) – 10% Acești factori îi ajută pe cei care iau în considerare obținerea unui pașaport suplimentar sau diferit să înțeleagă mai bine „valoarea reală” a cetățeniei în întreaga lume și, în cele din urmă, să „meargă acolo unde sunt tratați cel mai bine”, conform indexului. Clasamentul pașapoartelor A noua ediție a acestui clasament analizează 199 de țări și teritorii, folosind 20 de surse, precum autoritățile fiscale naționale pentru clasamentele fiscale, World Happiness Report și Indicele Dezvoltării Umane al ONU pentru clasamentele de percepție. Punctajele variază între 10 și 50, cu excepția categoriei de acces fără viză, unde scorul reprezintă numărul de țări în care deținătorii de pașapoarte pot intra fără a avea nevoie de viză. Statele europene ocupă nouă dintre primele zece poziții din clasament, de la puternica Elveție până la micile națiuni Luxemburg și Malta. Cele mai puternice pașapoarte din afara Europei sunt Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, care împart locul 10. Lista completă poate fi vizualizată pe site-ul Nomad Capitalist. Pe ce loc este România Grecia (locul 2, la egalitate), Slovenia (locul 13, la egalitate) și Spania (locul 32, la egalitate) au urcat în clasamentul 2025, datorită schimbărilor în punctajele fiscale ale fiecărei țări. România ocupă locul 21 în acest clasament, alături de Franța, Regatul Unit, Estonia și Croația, cu un scor de 105. „Într-un an marcat de schimbări geopolitice și politici fluctuante, Grecia a înregistrat o creștere spectaculoasă, de pe locul 6 pe locul 2, la egalitate cu Elveția, reflectând creșterea credibilității sale în rândul persoanelor cu averi mari, pensionarilor și investitorilor globali”, conform comunicatului de presă care anunță clasamentul. Însă alte țări – inclusiv Lituania, Țările de Jos, Germania și Ungaria – au coborât în clasament. Remarcabil este cazul Emiratelor Arabe Unite, care a ocupat locul 1 în 2023 și locul 6 în 2024, dar a căzut pe poziția 10 în 2025. „Noile taxe introduse recent ... au diminuat atractivitatea EAU pentru antreprenorii globali”, se menționează în comunicat. Țări care domină alte clasamente – precum Singapore și Japonia – ocupă poziții mai joase în lista Nomad Capitalist. Ambele obțin scoruri mici pentru cetățenia dublă, care este restricționată în Japonia și nerecunoscută în Singapore. Japonia este, de asemenea, penalizată la capitolul impozitare, iar Singapore obține scoruri modeste pentru libertăți personale. În Indexul Mondial al Libertății Presei 2024, realizat de Reporteri Fără Frontiere, Singapore s-a clasat pe locul 126 din 180 de țări. În plus, bărbații cetățeni și rezidenți permanenți sunt obligați să efectueze aproximativ doi ani de serviciu militar la împlinirea vârstei de 18 ani. Totuși, Singapore obține scoruri excelente la capitolul percepție globală. Cele mai slabe pașapoarte Pașapoartele cel mai slab clasate, ocupând locurile 195-199, sunt cele emise de Pakistan, Irak, Eritrea, Yemen și Afganistan.

