Marile companii de stat privatizate sub guvernele PSD. Exemplele date de Guvernul Bolojan: „Să vedem cine «ne-a vândut țara»”

Reforma companiilor de stat pusă la cale de către Guvernul Bolojan a determinat PSD, printre altele, să își anunțe plecarea din coaliția de guvernare. Deși social-democrații susțin că premierul „ne vinde țara”, trecutul arată cu totul altceva.

Alexandru Toader

Astfel, demersul Executivului a generat tensiuni tot mai puternice în relația cu PSD. Acest subiect a devenit unul dintre principalele motive de ceartă dintre premierul Ilie Bolojan și liderul social-democraților Sorin Grindeanu.

PSD s-a opus ferm planurilor de privatizare celor 22 de companii de stat vizate de Guvern și, astfel, și-a anunțat plecarea din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „ne vinde țara” și chiar s-au gândit la o lege ca să „apere” ei companiile de stat.

Dar, vicepremierul Oana Gheorghiu a reamintit, public, care au fost marile companii de stat privatizate sub guvernele PSD.

„Hai să vedem cine «ne-a vândut țara»”, a început Oana Gheorghiu postarea pe Facebook. 

PNL își pregătește riposta după votul PSD. Liberalii, ședință cu parlamentarii și liderii din teritoriu

1. Sidex Galați - privatizată în 2001 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

2. Petrom - listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

3. Distrigaz Sud - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

4. Distrigaz Nord - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

5. Nuclearelectrica - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

6. Romgaz - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

7. Electrica - listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

8. Hidroelectrica - listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu.

„Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023). În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost „vândute”, ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate.

Și totuși, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă. Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale — acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi. Mai bine deții 75–80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului”, a continuat Oana Gheorghiu în postarea sa.

Şi premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

„Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile. Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a subliniat premierul Bolojan. 

În urmă cu doar câteva zile, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante.

”PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile", a afirmat liderul PSD.

Oana Gheorghiu: „A sosit momentul să punem capăt risipei”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că avem în România peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde lei.

Gheorghiu a anunţat că pentru prima dată, România are un bilanţ structurat, realizat pe criterii unitare, al unui portofoliu pilot de 22 de companii de stat, care au acumulat datorii bugetare cumulate de aproximativ 4,2 miliarde de lei datorii istorice şi au înregistrat pierderi nete agregate de aproximativ 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat.

”Este timpul să prezentăm, astăzi, un bilanţ privind reforma companiilor de stat. Această reformă a companiilor de stat este un subiect despre care s-a vorbit mult în ultimii ani, dar pentru care s-a făcut foarte puţin sau aproape nimic. Realitatea faptică este că avem în România peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Cred că sunt 3, 4, 5 spitale regionale, pe care le-am fi putut construi de aceşti bani”, a spus vicepremierul, de la Palatul Victoria.

”A sosit momentul să punem capăt risipei şi ineficienţei, să luăm măsurile necesare în beneficiul României şi al românilor, nu în beneficiul băieţilor deştepţi”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Nadia, răvășitoare la Oscarurile Sportului: a apărut la braț cu soțul ei și a fost premiată în aplauzele tuturor
PNL își pregătește riposta după votul PSD. Liberalii, ședință cu parlamentarii și liderii din teritoriu

După votul prin care PSD a decis că îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan în funcția de premier, liderii PNL se întrunesc într-o nouă ședință pentru a-și discuta strategia.
Planul lui Ilie Bolojan după ce PSD i-a retras sprijinul politic. Cele două scenarii luate în calcul de PNL

În ședința PNL de luni seară, premierul a avut un discurs dur la adresa PSD și le-a cerut liberalilor să nu accepte compromisuri.

Radu Berceanu, huiduit la mitingul pentru susținerea lui Ilie Bolojan din Piața Victoriei: „Ce am furat, bă, zi ce am furat!"

În Piața Victoriei, câteva sute de oameni s-au adunat luni seară ca să-și arate susținerea față de premierul Ilie Bolojan. 

Cerul Bucureștiului, luminat în miez de noapte de un incendiu violent. Flăcările puternice au cuprins CET Vest

Un incendiu puternic, produs la CET Vest, a luminat în miez de noapte cerul Capitalei. Trei transformatoare care folosesc tone de ulei drept agent de răcire au luat foc. Din fericire, nu sunt victime.

Vremea se schimbă radical în minivacanța de 1 Mai. Va fi mai rece decât normalul perioadei și va ploua

Meteorologii anunţă temperaturi mult sub cele obişnuite şi ploi în sud-estul ţării în perioada minivacanţei de 1 Mai, schimbând prognozele iniţiale, care indicau temperaturi peste cele specifice perioadei, relevă datele nunţate marţi de ANM.

