Marile companii de stat privatizate sub guvernele PSD. Exemplele date de Guvernul Bolojan: „Să vedem cine «ne-a vândut țara»”

Și totuși, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă. Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale — acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi. Mai bine deții 75–80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului”, a continuat Oana Gheorghiu în postarea sa.

„Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023). În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost „vândute”, ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate.

PSD s-a opus ferm planurilor de privatizare celor 22 de companii de stat vizate de Guvern și, astfel, și-a anunțat plecarea din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „ne vinde țara” și chiar s-au gândit la o lege ca să „apere” ei companiile de stat.

Astfel, demersul Executivului a generat tensiuni tot mai puternice în relația cu PSD. Acest subiect a devenit unul dintre principalele motive de ceartă dintre premierul Ilie Bolojan și liderul social-democraților Sorin Grindeanu.

Şi premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

„Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile. Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a subliniat premierul Bolojan.

În urmă cu doar câteva zile, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante.

”PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile", a afirmat liderul PSD.

Oana Gheorghiu: „A sosit momentul să punem capăt risipei”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că avem în România peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde lei.

Gheorghiu a anunţat că pentru prima dată, România are un bilanţ structurat, realizat pe criterii unitare, al unui portofoliu pilot de 22 de companii de stat, care au acumulat datorii bugetare cumulate de aproximativ 4,2 miliarde de lei datorii istorice şi au înregistrat pierderi nete agregate de aproximativ 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat.

”Este timpul să prezentăm, astăzi, un bilanţ privind reforma companiilor de stat. Această reformă a companiilor de stat este un subiect despre care s-a vorbit mult în ultimii ani, dar pentru care s-a făcut foarte puţin sau aproape nimic. Realitatea faptică este că avem în România peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei. Cred că sunt 3, 4, 5 spitale regionale, pe care le-am fi putut construi de aceşti bani”, a spus vicepremierul, de la Palatul Victoria.

”A sosit momentul să punem capăt risipei şi ineficienţei, să luăm măsurile necesare în beneficiul României şi al românilor, nu în beneficiul băieţilor deştepţi”, a mai spus Oana Gheorghiu.