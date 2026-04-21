Vântul bate tare în vestul și în sudul României, iar maximele pleacă de la 7 grade în depresiuni și ajung la 19 grade în Oltenia.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici găsim înnorări persistente și câteva reprize de ploaie - în special în zona Bărăganului. Temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 14 grade.

Se înnorează și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Vin și câțiva stropi de ploaie, pe suprafețe restrânse, iar la munte ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Se mai răcește și în această zonă, iar la amiază vor fi cel mult 14 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vedem puțin soarele printre nori. Chiar și-așa, temperaturile scad și nu mai trec de 13 grade. Vin și ceva precipitații: ploi în zonele joase, lapoviță în regiunile deluroase și ninsori la altitudini mari.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme închisă și rece pentru data din calendar. O să plouă destul de mult - mai ales în zona Transilvaniei, iar pe crestele montane vor predomina ninsorile. Se simte puțin și vântul, iar la amiază vor fi doar 14 grade.

În ținuturile vestice vor fi și perioade cu soare, iar ploile apar pe suprafețe mai mici. Se întețește, însă, vântul, care poate ajunge la viteze de 50 de km/h. Și pe-aici se mai răcorește, iar după prânz se ating 17 grade în Banat.

În Transilvania urmează o zi destul de mohorâtă, cu cer acoperit și averse destul de abundente în unele zone. Vor fi și descărcări electrice, iar în sudul și în estul provinciei apar precipitații sub toate formele. Pe creste ninge și se depune strat de zăpadă, iar maximele se opresc la 16 grade.

Vremea în sudul țării

În Oltenia găsim atmosferă schimbătoare, cu scurte momente însorite și câțiva stropi de ploaie, pe spații mici. La munte vor fi și ninsori, șI lapoviță, iar în zonele înalte vântul bate cu 80 de km/h. Pe-aici va fi cel mai cald din țară: după prânz se ating 19 grade.

În ținuturile sudice avem vreme închisă, cu averse care pot să lase în urmă până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Se simte și vântul, iar temperaturile scad față de ziua trecută. Doar în Lunca Dunării se mai ating 15-16 grade.

În București înnorările persistă și o să plouă slab, mai ales la apropierea serii. Vântul prinde putere și se mai răcește față de ieri. Maxima se oprește la 15 grade. La noapte mai vin câțiva stropi de ploaie, iar minima ajunge la 5 grade.

Și la munte scad temperaturile, iar vremea devine rece mai ales în masivele sudice și în cele estice. Tot pe-acolo apar precipitații abundente, iar la altitudini mari ninge și se depune strat de zăpadă. Vântul bate tare în zonele înalte.