Este un număr record care i-a făcut pe inițiatori să lanseze un nou obiectiv ambițios. Traseul spectaculos s-ar putea extinde în Maramureșul istoric și în Țara Oașului, alte ținuturi de poveste din țara noastră.

Acest grup din județul Neamț a început anul trecut să exploreze Via Transilvanica, în etape.

Drumeț: „Am făcut până la Tășuleasa porțiunea de la Putna anul trecut și acum a decis să continuăm până la Sovata”.

Acum au de parcurs un traseu de 200 de kilometri, pe care vor să îl facă într-o săptămână. În prima zi, au străbătut 25 de kilometri, pe o vreme încă rece.

Drumeț: „Nouă ne place noropiala asta, adică noi suntem obișnuiți cu așa ceva și nu ne a deranjat, am văzut la ghiocei”.

Pe drum, spun turiștii, găsesc oameni și povești neașteptate.

Pe seară, drumeții au făcut popas la un punct gastronomic local.

Maria Bidian, gazdă: „Țuică, vișinată, bere, fiecare ce dorește. După ce începe sezonul, în fiecare seară sunt turiști și avem foarte mulți turiști și români, dar avem foarte mulți străini, americani, spanioli, italieni, scoțieni”.

Alin Ușeriu, președinte Tășuleasa Social: „Am întâlnit mulți canadieni, am întâlnit din Brazilia sau din Peru, ni se spune că vin și din America de Sud foarte mulți, din Africa de Sud am avut destul de mulți oameni, ne-am dus și încercăm să găsim cărări și în Maramureșul istoric, să găsim cărări și prin Țara Oașului”.

Via Transilvanica străbate peste 400 de comunități din 10 județe și ajunge în 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Inițiatorii au în plan extinderea inclusiv în Republica Moldova.