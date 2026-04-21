Potrivit proiectului, așa-numitul „faliment personal” va putea fi declarat de cei care au datorii scadente mai mari de 40.000 de lei. Vânzarea locuinței pentru plata restanțelor nu va mai fi posibilă în cadrul acestei proceduri. Mariam își amintește momentul greu din viața ei când, după ce a luat un credit de nevoi personale, și-a pierdut jobul.

Mariam Tahmasby: „Am încercat să împrumut de la cunoștințe ca să pot plăti după ce am găsit loc de muncă, am dat înapoi și datoria”.

Nu este singura care a trecut prin așa ceva. Aproape 3% din sumele împrumutate de români de la bănci sunt rambursate cu întârzieri mai mari de 90 de zile sau chiar deloc, arată rapoartele Băncii Naționale. Mulți dintre restanțieri nu știu cum să procedeze atunci când ajung în impas.

Andreea Șamotă, avocat: „Ajung, în general, să fie executați silit, dacă au bunuri pe numele lor, apartamente sau mașini".

Insolvența personală permite restanțierilor să re-eșaloneze sumele de plată, să scape de executarea silită și chiar să beneficieze de ștergerea unor datorii, însă nu este prea des folosită.

Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, care derulează această procedură, spune că anul trecut a aprobat doar 43 de dosare. Alte câteva sute sunt încă în analiză.

Acum, Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a legii. Dacă actul se va aproba, vor putea apela la această soluție cei care au datorii scadente de minim zece salarii minime brute pe economie, adică 40.500 lei. Iar locuința familiei nu va putea fi valorificată pentru plata restanțelor, în cazul celor aflați în insolvență personală.

Csaba Békési, președinte ANPC: „Știm foarte bine că în practică se dorea cel mai repede să se execute oarecum partea de imobile, chiar și cu valori foarte scăzute, chiar și până la 30% din valoarea de piață sau valoarea reală astfel încât se obțineau niște lichidități foarte repede la un preț foarte scăzut”.

Societățile care acordă credite vor avea o nouă obligație - să-i îndrume chiar ele pe restanțieri către Protecția Consumatorului, pentru a intra în procedura de insolvență personală.