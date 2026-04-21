În apropierea școlilor vehiculele vor încetini automat până la 10 kilometri pe oră, iar în parcuri sau în zonele pietonale se vor bloca complet pentru a interzice accesul.

Măsura vine după ce, doar anul trecut, aproape 3.000 de oameni au ajuns la spital în urma unor accidente cu trotineta. În trafic, trotinetele au devenit tot mai prezente, dar și tot mai greu de evitat.

Femeie: „Periculos, mă trezesc cu câte o persoană. În special pentru copii mi se pare periculos.”

Bărbat: „Sunt foarte greu de manevrat și prind viteze foarte mari. Majoritatea prietenilor au avut evenimente neplăcute, accidente, loviri de mășini căzături”.

Cei care folosesc astfel de vehicule recunosc că nu sunt ușor de controlat, mai ales în condiții dificile.

Fată: „Pe unde nu e zonă destinată trotinetelor, merg pe lângă trotinetă de obicei dacă văd că sunt oameni în jur. În momentul când carosabilul e umed nu e foarte stabilă.”

În acest context, autoritățile din Cluj-Napoca vor să impună anumite reguli, care vor fi transmise direct pe trotinetă.

Corespondent PRO TV: „Dacă mă apropii de o școală, trotineta va detecta automat zona cu limită de viteză și vă încetini singură până la 10 km/h. Iar când ajung într-o zonă pietonală, de exemplu, trotineta nu mă vă lasă să intru și se va opri pur și simplu în momentul în care voi încercă să pătrund în spațiul restricționat”.

După discuții cu operatorii, măsurile vor fi aplicate, pentru început, pe aproximativ 900 de trotinete.

În plus, autoritățile încearcă să reducă și riscurile legate de consumul de alcool sau substanțe interzise.

Astfel, înainte să închiriezi o trotinetă, va trebui să treci un test rapid în aplicație.

Dan Tarcea, viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca: „O să fie câteva proceduri pentru a identifica persoanele care nu sunt capabile să conducă acest mijloc alternativ, vă fi un puzzle care vă trebui să fie completat într-un timp relativ scurt.”

Noile reguli ar urma să fie implementate până la finalul lunii iunie.