Aflat într-o zonă plină de case vechi și frumoase, acest mic părculeț din București servește drept loc de relaxare și promenadă pentru elevi și locuitorii zonei, dar și pentru turiștii care ajung în această zonă frumoasă a Capitalei. Iată care este istoria interesantă a parcului Grădina Icoanei.

Cum ajungi

Poți ajunge ușor în Parcul Grădina Icoanei. Ajungi la Piața Romană cu metroul sau diferitele linii de autobuz sau troileibuz, iar din Piața Romană, traseul spre parc începe pe Bulevardul Dacia, trecând pe lângă zona hotelului Sheraton. De aici continui pe Calea Dorobanți, unde se află Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice.

La capătul străzii vei ajunge în Piața Dorobanți, unde se află statuia lui Alexandru Lahovari. Din piață se iese pe lângă Teatrul Țăndărică, apoi mergi pe stradă îngustă mărginită de case vechi.

După aproximativ cinci minute de mers vei ajunge la Parcul Grădina Icoanei.

Istoric

Parcul Grădina Icoanei se află în centrul Bucureștiului, aproape de Piața Romană și bulevardul Magheru. În cartier, în apropiere, se află Biserica Icoanei, Teatrul Bulandra, Biserica Anglicană și clădirea Școlii Centrale, un monument istoric proiectat de Ion Mincu. De asemenea, Parcul Grădina Icoanei este inclus pe lista monumentelor istorice din sectorul 2.

Înainte ca parcul să existe, pe acest teren se află o baltă cunoscută sub numele de Balta Bulindroiului, apoi Balta de la Icoana. Totul se întâmpla în secolul XVIII. Din această zona pornea pârâul Bucureștioara, care se vărsa în Dâmbovița. Între 1832 și 1846 cursul de apă a fost acoperit, iar în 1870 balta a fost desecată.

Primăria Bucureștiului a decis amenajarea unei grădini publice pe terenul numit Maidanul Icoanei, așa că lucrările au început în 1872, după planurile horticultorului elvețian Louis Leyvraz.

Parcul Grădina Icoanei a fost inaugurat în 1873. La intrarea principală se află bustul lui Gheorghe Cantacuzino, primar al Capitalei în perioada 1869–1870.

Lângă parc se află Biserica Adormirea Maicii Domnului, cunoscută drept Biserica Icoanei. Prima biserică de pe acest loc a fost construită la sfârșitul secolului al XVII-lea, iar actuala construcție din zidărie datează din 1784 și a fost refăcută după cutremurul din 1838.

Teatrul Bulandra, situat în apropiere, a fost înființat în 1947 ca Teatrul Municipal, primul teatru de stat din România. Sala de pe strada Icoanei a funcționat înainte de al Doilea Război Mondial ca sală de spectacole a Școlii Centrale de Fete.

În parc se află și bustul poetului Adrian Păunescu, inaugurat în 2012, în onoarea artistului care a locuit în apropierea parcului.

În 2021 au fost realizate lucrări de renovare care au inclus refacerea fântânilor, reamenajarea aleilor și modificarea traseelor pietonale pentru a readuce configurația apropiată de cea din secolul al XIX-lea.

Descriere

Parcul Grădina Icoanei se află în centrul Bucureștiului, iar pe latura de est se află clădirea Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” și Școala Centrală, pe latura de vest este Biserica Icoanei.

Pe vremuri, pe locul parcului era o mlaștină adâncă numită Balta Icoanei sau Lacul Bulindronului. Această baltă era înconjurată de salcii și stufăriș și era foarte adâncă, conform povestirilor din acea vreme.

Parcul a fost reamenajat și redeschis publicului pe 11 februarie 2022. Acum, aleile sunt acoperite cu nisip concasat, asemănător cu alte parcuri din capitale europene importante.

Raportul de spațiu cu nisip și spațiu verde a rămas ca în proiectul original din 2008.

Acum, parcul are un loc de joacă special amenajat, băncuțe și alei umbrite de copaci, spațiu verde și locuri de plimbare și relaxare.

De-a lungul timpului, Grădina Icoanei a fost folosită frecvent pentru târguri de artizanat, spectacole de muzică și teatru în aer liber, dar și evenimente pentru copii. Primăvara, spațiul devine și mai frumos, odată cu înflorirea plantelor ornamentale.