„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris preşedintele pe Truth Social.

El a spus că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată” şi că asupra lor vor domni „moarte, foc şi furie”.

„Dar sper şi mă rog să nu se întâmple”, a adăugat el.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte strategice energetice din lume, prin care trec aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol.

Trump a numit avertismentul său „un cadou din partea Statelor Unite ale Americii pentru China şi toate acele naţiuni care folosesc intens Strâmtoarea Ormuz.”

China şi alte economii asiatice depind de petrolul şi gazul natural transportate pe această rută maritimă, care a fost aproape închisă de la începutul războiului.

Anterior, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran a declarat că orice ţară arabă sau europeană care expulzează ambasadorii israelieni şi americani de pe teritoriul său va primi, începând de marţi, drept de trecere nerestricţionat prin Strâmtoarea Ormuz.

Forţele armate iraniene „aşteaptă flota navală americană în Strâmtoarea Ormuz”, iar sfârşitul războiului „este în mâinile Iranului”, a declarat marţi dimineaţă purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluţionare Islamice Iraniene (IRGC), generalul-maior Ali Mohammad Naeini. El a avertizat că, dacă atacurile SUA-Israel vor continua, Iranul „nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.