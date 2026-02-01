Totuși, găsirea unor oferte avantajoase la biletele de avion în perioadele de vârf depinde de câțiva factori. Iată cum să faci să găsești cele mai bune oferte la biletele de avion în 2026.

Factori care influențează prețul biletelor de avion

Sezonalitatea și ordinea destinațiilor sunt doar doi dintre factorii care influențează prețul total al unui bilet de avion. Flexibilitatea este un avantaj atunci când cauți tarife mai mici, însă este important și să accepți, atunci când este necesar, cheltuieli puțin mai mari pentru a construi călătoria potrivită pentru tine.

Sezonul

Sezonalitatea este un factor major în structura prețurilor biletelor de avion. Mai jos este un ghid general de sezonalitate, pentru orientare:

Perioada început de an / Perioada sfârșit de an

• Sezon de vârf: iunie – august / 10 decembrie – 10 ianuarie

• Sezon intermediar: aprilie – mai / septembrie – octombrie

• Sezon scăzut: ianuarie – martie / noiembrie – început de decembrie

Motivul pentru care prețul unui bilet de avion variază în funcție de sezon este simplu: în aceste perioade, mai multe persoane au timp liber pentru a călători și pentru a-și vizita familia și prietenii, iar companiile aeriene profită de această cerere crescută.

Dacă aceasta este perioada în care poți face călătoria, este de așteptat ca prețurile să fie mai ridicate.

Destinațiile

Destinațiile alese și momentul în care vrei să le vizitezi influențează direct costul biletelor. Atunci când îți planifici călătoria, este important să iei în calcul locurile pe care vrei să le vizitezi și distanța dintre ele, fie că sunt apropiate sau foarte îndepărtate.

Flexibilitatea

În general, cu cât ești mai flexibil, cu atât vei plăti mai puțin pentru bilete, în funcție de destinație. Datele fixe, companiile aeriene preferate sau un traseu foarte specific ori neliniar limitează opțiunile de tarife care pot fi folosite pentru a construi itinerariul, conform airtreks.

Dacă ești mai flexibil în privința opririlor, datelor de călătorie și companiilor aeriene, itinerariul poate fi ajustat către cele mai ieftine și mai directe rute, date și zboruri disponibile, cu posibilitatea de a include una sau două escale suplimentare pe parcurs.

Cel mai bun moment pentru a rezerva zboruri în 2026

Dacă ar exista o regulă de aur pentru găsirea biletelor de avion ieftine, aceasta ar fi rezervarea cu 2–3 luni în avans, pentru a găsi echilibrul optim între disponibilitate și preț. Pentru primăvara anului 2026 (martie–mai), asta înseamnă să începi căutările în decembrie și să le intensifici în ianuarie (februarie cel târziu).

Între ianuarie și martie, companiile aeriene au pus deja în vânzare majoritatea biletelor, iar tu ești înaintea creșterilor de preț de ultim moment, care pot fi stresante.

Cele mai bune instrumente pentru zboruri

• Google Flights: cel mai bun pentru vizualizarea calendarului cu date flexibile și alerte de urmărire a prețurilor

• Skyscanner: afișează frecvent companii low-cost pe care alte platforme le omit

• Momondo: util pentru găsirea unor rute alternative sau neobișnuite

• Site-urile oficiale ale companiilor aeriene: pot avea oferte exclusive care nu apar pe agregatoare

Trucul căutării ±3 zile: atunci când cauți zboruri, folosește întotdeauna opțiunea de date flexibile (disponibilă pe toate motoarele de căutare importante). O plecare marțea în loc de vinerea poate economisi între 30 și 80 de euro de persoană pe rute populare precum Amsterdam–Barcelona sau Londra–Roma.

Rezervările last-minute vs rezervările din timp: avantaje și riscuri

Avantajele rezervării din timp

Poți beneficia de reduceri pentru rezervări timpurii. Unele hoteluri și țări doresc să știe cum va arăta sezonul turistic și, prin urmare, oferă stimulente pentru rezervările făcute din timp: în special prin partenerii lor (nu vor să anunțe întregii lumi că există reduceri prea devreme).

Vei obține prima alegere de hotel și tipul de cameră dorit. Nu vrei să ajungi la hotel și să descoperi că ai o priveliște spre un copac, în loc de plaja cu apă albastră la câțiva metri distanță. Rezervarea din timp crește șansele să obții acea cameră mult dorită, la un preț mai bun.

Dezavantajele rezervării din timp

Este posibil să nu obții reduceri și poate fi frustrant dacă apar oferte mai târziu, după ce ai rezervat deja.

Trebuie să aștepți mult timp până la vacanță și mai ales dacă ai plătit un avans, poate fi frustrant să știi că trebuie să aștepți luni întregi până să călătorești.

Avantajele vacanței last-minute

Prețuri reduse. Companiile aeriene și hotelurile scad adesea prețurile pentru a umple locurile rămase libere aproape de data plecării, ceea ce poate însemna oferte foarte bune.

Dacă ești dispus să mergi oriunde și oricând, poți profita de oportunități neașteptate și de destinații interesante la prețuri avantajoase. Asta înseamnă că trebuie să fii foarte flexibil când vina vorba despre destinații și să ai posibilitatea să îți iei liber când găsești o ofertă bună.

Dezavantajele vacanței last-minute

Mai puțin timp pentru planificare. Nu ai timp să cercetezi bine destinația, atracțiile sau transportul local, ceea ce poate afecta experiența călătoriei.

Nu prea ai de unde să alegi. Alegerea hotelurilor, tipurilor de camere și a zborurilor poate fi redusă semnificativ, mai ales în destinațiile populare.

Trucuri și strategii pentru a găsi cele mai bune oferte

Fii flexibil cu datele de călătorie

Flexibilitatea este cel mai bun aliat atunci când vrei să economisești la zboruri și hoteluri. Prețurile pot varia foarte mult în funcție de perioada anului, ziua săptămânii sau chiar ora din zi.

Folosește instrumente de comparare a tarifelor precum Google Flights, Skyscanner și Kayak. Acestea îți permit să explorezi o lună întreagă pentru a vedea care zile sunt cele mai ieftine pentru zbor.

Evită sezoanele de vârf, cum ar fi sărbătorile și vacanțele școlare. În schimb, alege sezoanele de umbră, lunile imediat înainte sau după sezonul de vârf (de exemplu, mai–început de iunie sau septembrie–octombrie pentru Europa).

Zboară în mijlocul săptămânii (marți sau miercuri), când tarifele sunt în general mai mici.

Setează alerte de preț și urmăritoare de tarife

Nu trebuie să cauți manual ofertele în fiecare zi. Lasă tehnologia să facă treaba pentru tine.

Folosește platforme de alerte de prețuri precum Hopper, Skyscanner Alerts sau funcția „Track Prices” din Google Flights.

Pentru hoteluri, site-uri precum Booking.com și Hotels.com permit monitorizarea modificărilor de preț și notificarea cu reduceri.

Rezervă la momentul potrivit

Există o „știință” pentru momentul optim de rezervare.

Rezervă cu minim două luni înainte de zbor.Marțea și miercurea tind să fie cele mai ieftine zile pentru rezervare, conform travelhunter.

Caută în modul incognito (sau folosește un VPN)

Ai observat vreodată că prețurile zborurilor cresc după mai multe căutări? Nu e o coincidență. Șterge cookie-urile sau folosește modul incognito/private browsing când cauți zboruri.

Folosește un VPN pentru a-ți schimba locația, mai ales dacă rezervi zboruri sau hoteluri într-o altă țară. Unele tarife sunt mai ieftine dacă sunt rezervate din anumite regiuni.

Ia în considerare aeroporturi alternative și escale

Nu te limita la cel mai apropiat aeroport internațional.

Zborul către un oraș apropiat și continuarea cu trenul sau un zbor low-cost poate fi mult mai ieftin. Escalele pot reduce, de asemenea, costul biletului și oferă oportunitatea unei mini-vacanțe suplimentare.

Folosește opțiuni alternative de cazare

Hotelurile nu sunt singura opțiune și adesea nu sunt cele mai accesibile.

Rezervă prin Airbnb sau Vrbo pentru sejururi mai lungi sau călătorii de grup. Ai adesea bucătării și mai mult spațiu.

Ia în considerare hosteluri sau pensiuni, multe sunt curate, primitoare și situate chiar în centrul orașului. Folosește platforme precum TrustedHousesitters dacă ești dispus să ai grijă de animale de companie în schimbul cazării gratuite.

