Ce locuri vor vizita turiștii de la bordul navei

Această croazieră incredibilă va duce turiștii în cele mai îndepărtate locuri, de la Amazon până în Antarctica, prin Canalul Panama și până în Groenlanda. Croaziera de 301 zile, cu prețuri începând de la aproximativ 27.000 £ sau 119 $ (£90) pe zi, va decola din Barcelona, Spania, în noiembrie 2027 și se va încheia la Londra în 2028. World Uncharted va purta călătorii „de la marile capitale europene până la frontierele înghețate ale Antarcticii, de la frumusețea sălbatică a Amazonului până la satele liniștite din Europa de Nord”. scrie Daily Express.

Oaspeții pot rămâne la bord până la cinci ani sau pot cumpăra o cabină și să o transforme în „căminul lor permanent”, compania oferind și opțiunea unei „călătorii continue în lume de 3,5 ani, cu posibilitatea de a repeta traseul”.

Pasagerii pot rămâne pe termen lung pe navă

Croaziera include curățenie și spălătorie săptămânală gratuită, iar fiecare vilă este concepută pentru locuire pe termen lung pe mare, cu spații de depozitare precum dulapuri și sertare. Croaziera oferă, de asemenea, restaurante rafinate, spa, teatru, centru de fitness, terenuri de pickleball, centru de afaceri și chiar un centru medical cu profesioniști în domeniul sănătății. Villa Vie Residences le oferă călătorilor posibilitatea de a transforma experiența într-una de durată, prin achiziția unei vile la bord cu posibilitate de proprietate pe cinci ani.

Compania afirmă: „Veți putea să vă bucurați de propria vilă pentru o etapă extinsă de explorare, confort și comunitate. Este o modalitate rafinată de a adopta un stil de viață global, cu toate detaliile atent gestionate. Programul Villa Vie Ownership oferă o oportunitate accesibilă – începând de la doar 129.999 $. Puteți închiria sau vinde vila oricând.”