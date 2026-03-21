Bruges este un oraș care trăiește și respiră istorie. O vizită în acest oraș istoric înseamnă o călătorie înapoi în timp, în Evul Mediu.
Este un loc atât fermecător, cât și autentic și reprezintă o destinație potrivită pentru un weekend romantic. Bruges este unul dintre cele mai bine conservate orașe din Europa, lucru demonstrat de centrul său istoric, care în întregime face parte din patrimoniul mondial UNESCO.
Bruges, orașul desemnat Veneția Nordului
Bruges este cunoscut și pentru specialitățile sale culinare, care pot tenta chiar și pe cei mai atenți la dietă. Plimbându-te pe străzile pietruite, foarte pitorești, vei observa numeroase vitrine de ciocolaterii frumos decorate, care te vor atrage imediat în interior.
Dacă ciocolata nu îți satisface pofta de dulce, există și desertul belgian bine cunoscut: vafele. Fie că alegi o vafă Liège mai mică, cu căpșuni și cremă de vanilie, fie o vafă Bruxelles mai consistentă, cu sos bogat de ciocolată, gustul te va cuceri.
După toate aceste preparate, cu siguranță vei avea nevoie și de o băutură, iar Bruges oferă suficiente opțiuni.
În secolul al XV-lea existau peste 50 de berării în oraș. Astăzi au rămas doar trei, dar acestea sunt încă o parte importantă a tradiției locale.
Cea mai cunoscută este berăria De Halve Maan, celebră pentru berea Bruges Zot, vândută în toată lumea, dar considerată cea mai bună atunci când este degustată chiar în orașul în care este produsă, conform savannahtravel.
Dincolo de gastronomia locală, Bruges oferă și multe activități pentru vizitatori. Una dintre cele mai populare este plimbarea cu trăsura trasă de cai prin oraș.
Orașul este traversat de numeroase canale, motiv pentru care este numit și „Veneția Nordului”. Există multe bărci care circulă pe aceste canale și oferă o perspectivă diferită asupra orașului.
Pentru cei mai activi, există și posibilitatea de a urca cele 366 de trepte până în vârful turnului Belfry, de unde se deschide o priveliște amplă asupra orașului și a zonei din jur, până spre coastă.
Cum ajungi în Bruges
Deși mulți vizitatori ajung la Bruges cu trenul sau cu mașina închiriată, unii călători sosesc la cel mai apropiat aeroport, Charleroi. De aici există un autobuz de transfer către centrul orașului Bruges. Biletul dus costă aproximativ 20 de euro, iar biletul dus-întors aproximativ 38 de euro.
Cel mai simplu mod este de a zbura până în Bruxelles, apoi poți merge cu trenul până în Bruges. Serviciul de autobuz de transfer este disponibil doar de la aeroportul Charleroi și de la gara principală din Bruges.
Dacă ajungi la aeroportul Ostend, cunoscut și ca Aeroportul Internațional Bruges și utilizat de unele companii aeriene low-cost, cea mai recomandată opțiune este taxiul. Ostend se află la aproximativ 25 de kilometri de centrul orașului.
În centrul orașului Bruges există mai multe autobuze urbane și regionale operate de compania De Lijn. Se poate cumpăra un abonament de o zi care permite călătorii nelimitate.
Bruges are o singură gară principală, operată de compania Belgian National Railway Company (BNRC). De aici se poate lua ușor un taxi sau se poate merge pe jos până la destinația finală. Majoritatea hotelurilor din zonă se află la 10–20 de minute de mers pe jos de gară, iar o cursă cu taxiul costă aproximativ 10 euro și durează aproximativ 5 minute.
În Bruges, multe obiective pot fi vizitate simplu, mergând pe jos prin oraș.
Ce poți vizita în Bruges
Dacă ai doar o zi la dispoziție în Bruges, acestea sunt principalele atracții și câteva dintre cele mai pitorești zone ale orașului pe care le poți vizita.
Grote Markt
Grote Markt este centrul istoric al orașului Bruges și un loc potrivit pentru a începe vizita.
Piața face parte din patrimoniul UNESCO și este înconjurată de exemple de arhitectură flamandă, inclusiv casele breslelor colorate care datează din perioada medievală.
De-a lungul pieței se află numeroase restaurante, frecventate în special de turiști. Atmosfera este animată, iar mâncarea este în general de bună calitate.
Turnul Belfry, una dintre principalele atracții ale orașului, se află chiar în Grote Markt.
Belfort (Belfry)
Turnul Belfry este o atracție importantă a orașului și oferă o panoramă asupra Bruges, conform anywhereweroam.
Turnul datează din secolul al XIII-lea și include o cameră a tezaurului și un carillon cu 47 de clopote. Clopotarul cântă la clopote miercuri, sâmbătă și duminică la ora 11:00.
Turnul are 83 de metri înălțime și pentru a ajunge în vârf trebuie urcate 366 de trepte. Scara este foarte îngustă.
Vizita la Belfry este inclusă în Bruges Card. Este necesară rezervarea în avans a unui interval orar, deoarece numărul vizitatorilor este limitat.
Expoziția Salvador Dalí
În Bruges există o expoziție permanentă dedicată artistului Salvador Dalí.
Expoziția se află în clădirea Belfry, ceea ce o face ușor de vizitat după urcarea în turn.
Colecția include peste 300 de lucrări realizate de Dalí, majoritatea picturi și schițe. Sunt expuse și sculpturi, gravuri și câteva piese de mobilier neobișnuite.
Interiorul spațiului este decorat în stil excentric, cu coloane decorative, pereți în culori puternice, imprimeuri leopard și elemente aurii.
Stadhuis (Primăria)
Stadhuis, sau Primăria, este una dintre cele mai vechi și frumoase clădiri administrative din Belgia. Ea reflectă prosperitatea pe care Bruges a avut-o în Evul Mediu.
Vizita este relativ scurtă deoarece principalul spațiu accesibil este Sala Gotica, datând din secolul al XIV-lea.
Sala are un tavan boltit din lemn și fresce din secolul al XIX-lea care ilustrează istoria orașului Bruges. Există și panouri informative în mai multe limbi.
În interior există și un display interactiv care explică modul în care orașul s-a schimbat de-a lungul secolelor, inclusiv impactul schimbărilor mareelor asupra comerțului și economiei locale.
Bazilica Sfântului Sânge
Bazilica Sfântului Sânge se află lângă Primărie, în Piața Burg.
Este o capelă gotică decorată bogat, reconstruită în secolul al XVI-lea și restaurată în secolul al XIX-lea. Interiorul include vitralii colorate, fresce și elemente aurite.
Bazilica este cunoscută pentru relicva care conține o bucată de pânză despre care se spune că ar avea sângele lui Iisus. Relicva este expusă într-un recipient din cristal.
Intrarea este gratuită.
Program: 10:00 – 17:15
Relicva poate fi văzută între 12:00 și 16:00.
Rozenhoedkaai
Rozenhoedkaai (Cheiul Rozariului) este unul dintre cele mai fotografiate locuri din Bruges. O curbă a canalului creează reflexii ale clădirilor medievale de pe mal, cu turnul Belfry în fundal.
Dimineața este momentul cel mai bun pentru fotografii deoarece lumina soarelui iluminează clădirile de pe partea opusă a canalului.
Tur la fabrica de bere De Halve Maan
Bruges este cunoscut pentru berea belgiană, iar turul la fabrica De Halve Maan este o activitate populară.
Tururile au loc între orele 12:00 și 16:00 și durează aproximativ 45 de minute. Vizitatorii pot afla detalii despre procesul tradițional de producție a berii și la final pot degusta bere.
Este necesară rezervarea în avans.
Muzeul Groeninge
Muzeul Groeninge este muzeul de artă al orașului Bruges.
Colecția include lucrări ale unor artiști flamandi și belgieni precum Jan van Eyck, Hans Memling, Gerard David și Hugo van der Goes.
Lucrările expuse acoperă perioada dintre secolul al XV-lea și arta contemporană, inclusiv opere ale lui René Magritte.
Muzeul este inclus în Bruges Museum Card.
Sint-Janshospitaal (Spitalul Sfântul Ioan)
Spitalul Sfântul Ioan este una dintre cele mai vechi clădiri de spital păstrate în Europa și funcționează astăzi ca muzeu.
Interiorul include tavane înalte din lemn, arcade de piatră și expoziții despre istoria medicinei și despre îngrijirea pacienților în trecut.
Atracția principală este colecția de lucrări ale artistului flamand Hans Memling, inclusiv un altar impresionant.
Muzeul este inclus în Bruges Museum Card.
Biserica Maicii Domnului
Biserica Maicii Domnului este o biserică gotică importantă din Bruges.
Intrarea în biserică este gratuită, însă există și o zonă muzeală cu taxă unde sunt expuse mai multe opere de artă.
Cea mai importantă lucrare este statuia din marmură Madonna cu Pruncul realizată de Michelangelo.
Sculptura fusese inițial destinată Catedralei din Siena, însă a fost cumpărată de o familie bogată care a transportat-o la Bruges. Este una dintre puținele sculpturi ale lui Michelangelo aflate în afara Italiei.
Ce mâncare să încerci aici
De la cartofi prăjiți aurii și ciocolată bogată până la bere și tocănițe consistente, Bruges este un loc potrivit pentru cei care vor să descopere gastronomia belgiană. Iată câteva dintre preparatele tradiționale pe care merită să le încerci și locurile unde le poți găsi în Bruges.
Cartofi prăjiți belgieni (Belgian Frites)
Belgia este țara în care acest preparat a devenit foarte popular. Cartofii sunt crocanți la exterior și moi în interior și sunt serviți de obicei cu maioneză sau sos andalouse. Îi poți încerca la Charlie’s Chips sau Frituur De Gentpoort.
Ciocolată artizanală
Bruges are numeroase magazine de ciocolată artizanală. Printre cele cunoscute se numără The Chocolate Line și Sukerbuyck, unde fiecare praline este realizată manual.
Vafe belgiene
Vafele belgiene, în special cele de tip Liège, sunt groase și crocante. Le poți găsi la Oyya, servite calde, cu zahăr pudră sau cu căpșuni și frișcă.
Bere Trappist
Berea Trappist este produsă în mănăstiri și face parte din tradiția belgiană. Printre cele cunoscute se numără Westvleteren, iar în Bruges poți încerca și beri locale precum Brugse Zot sau Straffe Hendrik, produse la fabrica De Halve Maan.
Tocană flamandă (Stoofvlees)
Stoofvlees este o tocană de vită gătită lent în bere brună și servită cu cartofi prăjiți. Este un preparat tradițional belgian. O poți încerca la The Dilligence sau Brasserie De Halve Maan, scrie brugge.tours.
Brânzeturi locale
Belgia produce și diverse tipuri de brânză. Printre cele cunoscute se numără Pater Damiaan, Passendale și brânzeturile de abație. Acestea pot fi găsite în piețele locale sau în cafenele. De multe ori sunt servite împreună cu bere belgiană.
