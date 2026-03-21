Bruges este un oraș care trăiește și respiră istorie. O vizită în acest oraș istoric înseamnă o călătorie înapoi în timp, în Evul Mediu.

Este un loc atât fermecător, cât și autentic și reprezintă o destinație potrivită pentru un weekend romantic. Bruges este unul dintre cele mai bine conservate orașe din Europa, lucru demonstrat de centrul său istoric, care în întregime face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Bruges, orașul desemnat Veneția Nordului

Puține orașe europene reușesc să redea romantismul și farmecul orașului Bruges. Este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din lume, lucru demonstrat de faptul că întregul centru istoric face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Bruges este cunoscut și pentru specialitățile sale culinare, care pot tenta chiar și pe cei mai atenți la dietă. Plimbându-te pe străzile pietruite, foarte pitorești, vei observa numeroase vitrine de ciocolaterii frumos decorate, care te vor atrage imediat în interior.

Dacă ciocolata nu îți satisface pofta de dulce, există și desertul belgian bine cunoscut: vafele. Fie că alegi o vafă Liège mai mică, cu căpșuni și cremă de vanilie, fie o vafă Bruxelles mai consistentă, cu sos bogat de ciocolată, gustul te va cuceri.

După toate aceste preparate, cu siguranță vei avea nevoie și de o băutură, iar Bruges oferă suficiente opțiuni.

În secolul al XV-lea existau peste 50 de berării în oraș. Astăzi au rămas doar trei, dar acestea sunt încă o parte importantă a tradiției locale.

Cea mai cunoscută este berăria De Halve Maan, celebră pentru berea Bruges Zot, vândută în toată lumea, dar considerată cea mai bună atunci când este degustată chiar în orașul în care este produsă, conform savannahtravel.

Dincolo de gastronomia locală, Bruges oferă și multe activități pentru vizitatori. Una dintre cele mai populare este plimbarea cu trăsura trasă de cai prin oraș.

Orașul este traversat de numeroase canale, motiv pentru care este numit și „Veneția Nordului”. Există multe bărci care circulă pe aceste canale și oferă o perspectivă diferită asupra orașului.

Pentru cei mai activi, există și posibilitatea de a urca cele 366 de trepte până în vârful turnului Belfry, de unde se deschide o priveliște amplă asupra orașului și a zonei din jur, până spre coastă.

Cum ajungi în Bruges

Deși mulți vizitatori ajung la Bruges cu trenul sau cu mașina închiriată, unii călători sosesc la cel mai apropiat aeroport, Charleroi. De aici există un autobuz de transfer către centrul orașului Bruges. Biletul dus costă aproximativ 20 de euro, iar biletul dus-întors aproximativ 38 de euro.

Cel mai simplu mod este de a zbura până în Bruxelles, apoi poți merge cu trenul până în Bruges. Serviciul de autobuz de transfer este disponibil doar de la aeroportul Charleroi și de la gara principală din Bruges.

Dacă ajungi la aeroportul Ostend, cunoscut și ca Aeroportul Internațional Bruges și utilizat de unele companii aeriene low-cost, cea mai recomandată opțiune este taxiul. Ostend se află la aproximativ 25 de kilometri de centrul orașului.

În centrul orașului Bruges există mai multe autobuze urbane și regionale operate de compania De Lijn. Se poate cumpăra un abonament de o zi care permite călătorii nelimitate.

Bruges are o singură gară principală, operată de compania Belgian National Railway Company (BNRC). De aici se poate lua ușor un taxi sau se poate merge pe jos până la destinația finală. Majoritatea hotelurilor din zonă se află la 10–20 de minute de mers pe jos de gară, iar o cursă cu taxiul costă aproximativ 10 euro și durează aproximativ 5 minute.

În Bruges, multe obiective pot fi vizitate simplu, mergând pe jos prin oraș.

Ce poți vizita în Bruges

Dacă ai doar o zi la dispoziție în Bruges, acestea sunt principalele atracții și câteva dintre cele mai pitorești zone ale orașului pe care le poți vizita.