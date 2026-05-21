După ce au început verificările, oamenii legii și-au dat seama repede că informațiile erau false. Anchetatorii au descoperit că femeia de 38 de ani furase produse de igienă dintr-un magazin. A fost prinsă de casieră și obligată să achite contravaloarea bunurilor în valoare de 60 de lei, chiar suma pe care pretindea că i-au luat-o falșii polițiști.

A inventat povestea pentru a explica lipsa banilor, în fața mamei și a soțului său.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani: „Femeia de 38 de ani ar fi inventat un scenariu potrivit căruia ar fi fost abordată de două persoane care purtau însemne asemănătoare celor ale Poliției Române. Această sesizare a mobilizat inutil forțe de ordine și a pus polițiștii de la investigații criminale să desfășoare activități pe parcursul întregii nopți. Atragem atenția că sesizarea unor fapte nereale reprezintă o infracțiune și poate avea conscinte legale serioase.”



