Inițial, primarul Sectorului 4 a vrut să numească noul parc „Donald Trump”, însă reacțiile publicului nu au fost deloc încurajatoare.

Așa că bucureștenii au fost invitați să aleagă ei denumirea, prin vot online.

Pe platforma „România Votează", bucureștenii au la dispoziție o listă cu numele unor politicieni internaționali.

Corespondent PRO TV: „Acesta este parcul din București care se extinde cu 40.000 de metri pătrați. Noua zonă verde ar putea purta numele președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Pe platforma „România Votează", oamenii pot alege dintre mai multe nume de lideri politici internaționali, printre care Maia Sandu, Donald Trump, Barack Obama, Emmanuel Macron sau Angela Merkel. Până acum, Maia Sandu conduce detașat în preferințele votanților”.

Pe locul al doilea este președintele american Donald Trump, iar pe locul al 3-lea, fostul președinte Barack Obama.

Daniel Băluță, primarul Sectorul 4: „Văd că avem un număr foarte mare de votanți care ne bucură foarte mult. În privința extinderii parcului o avem pe Maia Sandu, la patinoarul Berceni Arena îl avem pe Mircea Lucescu. Vă rog să votăm până duminică seară, vă rog să votați”.

Locuitor: „Este foarte bine că se extinde, și ar putea să facă și niște locuri de joacă. Sperăm să nu se numească Donald Trump. Ce părere aveți că ar putea să se numească Maia Sandu? Mult mai bine decât Donald Trump”.

Până acum, aproximativ 18.000 de persoane și-au exprimat preferințele pentru numele pe care le vor purta noul parc și patinoarul din sectorul 4.