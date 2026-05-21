Rusia și Belarus au început exerciții militare comune cu arme nucleare, pe fondul a ceea ce Moscova a descris drept „amenințarea unei agresiuni”, a anunțat Ministerul Apărării rus pe 19 mai.

Exercițiile, programate să se desfășoare până pe 21 mai, implică Forțele Strategice de Rachete ale Rusiei, flotele din Nord și din Pacific, comandamentul aviației de lungă distanță și unități din districtele militare Leningrad și Central, a precizat ministerul, potrivit Kyiv Independent.

Exercițiile au o importanță sporită, întrucât au loc pe fondul avertismentelor tot mai numeroase din partea Kievului că Rusia încearcă să implice Belarusul mai profund în războiul său împotriva Ucrainei, extinzând în același timp infrastructura militară care ar putea sprijini viitoare operațiuni rusești împotriva Ucrainei sau a flancului estic al NATO.

Rutte a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, despre posibilitatea unui atac nuclear rus.

„Ei bine, (Rusia) știe că, dacă se întâmplă asta, reacția va fi devastatoare”, a spus Rutte, adăugând că NATO monitorizează îndeaproape exercițiile.

Exercițiile includ pregătiri pentru utilizarea forțelor nucleare și lansări de rachete balistice și de croazieră la poligoane de testare din Rusia, potrivit ministerului.

La exerciții participă peste 64.000 de militari și peste 7.800 de echipamente militare, inclusiv peste 200 de lansatoare de rachete, peste 140 de aeronave, 73 de nave de suprafață și 13 submarine.