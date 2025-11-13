Biserica Pătrăuți – cea mai veche ctitorie voievodală a lui Ștefan cel Mare, patrimoniu UNESCO. Istorie și simboluri

Biserica Pătrăuți, cea mai veche ctitorie voievodală a lui Ștefan cel Mare, este un monument de o valoare istorică și spirituală aparte.

Biserica Pătrăuți a fost construită în anul 1487 de către Sfântul Voievod Ștefan Cel Mare și este cea mai veche biserică păstrată dintre ctitoriile voievodului.

Este și monument UNESCO și cea mai veche biserică ortodoxă. Iată tot ce trebuie să știi despre această biserică din Moldova.

Cum ajungi

Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Pătrăuți se află la aproximativ 10 kilometri de municipiul Suceava, în comuna Pătrăuți, județul Suceava.

Pentru a ajunge la biserică, se merge pe drumul județean DJ208V, care leagă Suceava de comuna Pătrăuți. Biserica se află pe Drumul Județean 208V nr. 214.

Drumul este accesibil atât cu mașina, cât și cu mijloace de transport locale, iar din centrul Sucevei până la biserică faci doar 15 minute.

Istoric

Biserica „Sfânta Cruce” din Pătrăuți este cea mai veche biserică păstrată în forma originală de pe vremea lui Ștefan cel Mare. A fost construită în anul 1487 în stilul moldovenesc de arhitectură, care combină elemente bizantine și gotice cu soluții locale originale, cum sunt turla și cupola ridicate pe două sisteme de arce dispuse oblic. Biserica este considerată prototipul arhitecturii moldovenești.

Pictura interioară a fost realizată la scurt timp după construcție, de o echipă de zugravi greci. Cercetători precum André Grabar și Tereza Sinigalia au confirmat originea grecească a picturilor, iar restaurările din 2003, conduse de Ion Chiriac, au întărit aceste concluzii. Stilul și inscripțiile grecești arată că pictura a fost realizată de un atelier itinerant venit din lumea bizantină, conform biserica.patrauti.

Pictura are o valoare deosebită și prin mesajul său: Ștefan cel Mare este reprezentat în paralel cu împăratul Constantin cel Mare, ca apărător al credinței creștine. Mai multe scene sunt unicat în iconografia bizantină, iar calitatea artistică le plasează printre capodoperele universale. Datorită importanței sale, biserica din Pătrăuți a fost inclusă în 1993 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

După perioada domniei lui Ștefan cel Mare, biserica a trecut printr-o lungă etapă de degradare. În 1711, episcopul Calistru al Rădăuților a salvat-o de la ruină și a înființat aici o mănăstire de maici. Printre starețele de mai târziu s-a numărat Eupraxia Miclescu, dintr-o familie importantă de clerici moldoveni.

De la sfârșitul secolului al XVIII-lea, biserica a funcționat ca biserică parohială. Documentele arată că a avut de-a lungul timpului numeroși credincioși și preoți, printre care Constantin Morariu, o figură cunoscută a culturii bucovinene.

În secolul XX, localnicii au ridicat o nouă biserică, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, iar biserica istorică a devenit filie până în 1997, când s-a înființat Parohia Pătrăuți II. După acest moment, aici au slujit preoții Dumitru Apetrei, Valentin Pușcașu și, din 2003, Gabriel Herea.

S-a redeschis în 2021

Pe 31 martie 2021 a fost aprobată reînceperea vieții monahale la Mănăstirea Pătrăuți. Mănăstirea fusese desființată la începutul secolului al XIX-lea, în perioada dominației Imperiului Austriac.

Odată cu reînființarea mănăstirii, monahia Alexandra Bădrăgan, de metanie de la Mănăstirea Sucevița, a fost desemnată prima stareță. Propunerea de reînființare a fost înaintată către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în cadrul unui proces mai amplu de reactivare a vechilor așezăminte monahale din Bucovina.

Înaintea Mănăstirii Pătrăuți, în martie 2021, fusese redeschisă și Mănăstirea Solca, unde a fost instalat primul stareț după o pauză de 236 de ani.

Biserica Pătrăuți în zilele noastre

Biserica „Sfânta Cruce” din Pătrăuți nu este doar un monument istoric, ci și centrul unei comunități vii. Cei aproximativ 300 de membri ai parohiei se implică activ în conservarea lăcașului și în proiecte culturale și sociale.

În anul 2005 a fost înființată Asociația „Prietenii Bucovinei”, care are ca scop protejarea și promovarea bisericii și implicarea oamenilor din țară și din străinătate în salvarea patrimoniului local.

Unul dintre cele mai importante proiecte realizate de asociație este Muzeul Casa Preotului Bucovinean, deschis în 2007 în casa parohială din secolul al XIX-lea.

Muzeul este dedicat memoriei preotului cărturar Constantin Morariu și păstrează obiecte și documente legate de istoria spirituală a locului.

În 2009, asociația a lansat Editura Heruvim, înregistrată la Biblioteca Națională a României. Editura publică volume legate de cultură, teologie și istoria Bucovinei.

Pe lângă activitățile culturale, parohia derulează și proiecte sociale. Din 2010, în colaborare cu Asociația „Sportul pentru tine” din București, sprijină copiii aflați în pericol de abandon școlar, oferind rechizite, cărți și ajutor material.

Din 2014, parohia a lansat, alături de firma Inmedio, Școala din Pătrăuți și ziarul Monitorul de Suceava, proiectul „Exist, deci vreau să învăț”, dedicat comunității de rromi din localitate.

