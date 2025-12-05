Prețuri piperate la târgurile de Crăciun din Capitală. „Să mai mănânc și o pastramă sau ceva e 500 de lei”

La târgurile de Crăciun din Capitală, poftele nu intră deloc la reduceri, ba din contră. Prețurile piperate nu îi sperie pe bucureșteni și pe turiști, care continuă să se răsfețe cu delicii de tot felul.

Cozile la standurile cu mâncare sunt mari, la orice oră. Gurmanzii care au ajuns la târgul de Crăciun din Drumul Taberei s-au repezit la căsuțele cu mâncare românească.

Bărbat: „Pastramă, sarmale, frigărui, ciolan, scăriță, ceafă, cârnați de toate felurile, murături.”

Nu au fost ignorate nici standurile cu langoș, kurtos, porumb fiert sau căpșuni cu ciocolată.

Corespondent PROTV: „Sunt multe căsuțe aici cu mâncare și băuturi, însă cozile cele mai mari se formează la căsuța cu langoși și la cea cu kurtos. Acest langoș cu brânză și smântână este preferatul vizitatorilor, asta și pentru că este foarte gustos.”

Chiar dacă prețurile i-au făcut să se gândească de două ori înainte să cumpere, oamenii și-au făcut pofta.

Femeie: „Un pahar 15 lei. Sincer să spun, prețurile mi se par destul de măricele. Sunt mai scumpe anul ăsta. Sincer, dacă mă duc să mai mănânc și o pastramă sau ceva e 500 de lei, mai vin odată și atât.”

Băiat: „Am mâncat de la mâncarea tradițională. Este destul de scump, dar ne-a plăcut că are gustul de acasă, de la părinți.”

Au fost și vizitatori care s-au declarat mulțumiți de prețuri.

Cei mici s-au îndreptat, evident, spre dulciuri.

Băiat: „Acadeaua e bună. Vreau papanași.”

Indiferent de gusturi, oferta e variată. 90 de căsuțe cu mâncare îi așteaptă pe pofticioși, până pe 27 decembrie.

