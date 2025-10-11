Băile sărate de la Ocna Mureș s-au umplut de turiști din toată țara: ”Foarte curat, e perfect”. Ce prețuri sunt

Stiri Turism
11-10-2025 | 19:24
S-a făcut toamnă brusc, așa că băile sărate de la Ocna Mureș s-au umplut de turiști din toată țara dornici să înoate, dar să se și încălzească. Puritatea sării este de peste 97%, așa că mulți merg special acolo și pentru tratament.  

Gina Obrejan

Aceste băi sunt cunoscute încă din perioada interbelică pentru proprietățile apei. Majoritatea turiștilor stau o zi, cel mult două, pentru care își stabilesc un buget de câteva sute de lei.

Turistă: Este spațios, apa caldă, sărată pentru tratament, foarte frumos este.

Reporter: Cât cheltuiți?

Turistă: Nu mulți bani față pe unde am mai fost, e mai convenabil”.

Turist: ”Mult mai bine decât în alte zone și țări cu tradiție, vis-a- vis de calitate și servicii mi se pare mult peste".

Cum prin zonă trece autostrada, drumul până Ocna Mureș este ușor de străbătut. Iar ca să prindă o zi întreagă la băi, unii pornesc de la prima oră.

Turistă: ”La ora 5 dimineața am plecat de acasă, am ajuns la 9.30 aici, am mai fost aici la băi și am văzut că mă simt foarte bine, deci sunt aici camere cu haloterapie”.

Biletul pentru o zi de weekend este de 80 lei/persoană

Turistă: ”Acum a venit toamna și oamenii nu mai pot să facă baie afară, este superb, foarte curat, e perfect, toamna e foarte frumos".

Cum cererea pentru sauna uscată a fost foarte mare, administratorii au mai amenjată o astfel de încăpere în apropierea bazinelor.

Adriana Precup, șef serviciu: ”Avem bazinul de tratament care are o concentrație mai mare de sare, sauna uscată, sauna umedă, am mai instalat o saună uscată că era cerința prea mare. Pe weekend, ajung undeva la 800-900 de turiști, vin și chiar pentru o zi de relaxare și cei de mai departe vin și stau mai multe zile aici".

Prețul unui bilet într-o zi de weekend este de 80 de lei de persoană.

