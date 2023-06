Românii au stat la coadă pentru a prinde un loc de răsfăț la băile de la Ocna Mureș. ”Așa multă lume nu a mai fost până acum”

Iar cei care nu au mai prins loc, au așteptat cuminți la coadă ca ceilalți să iasă. Dornici să se relaxeze în bazinele stațiunii balneare în vacanța de Rusalii, turiștii au stat la coadă ca să fie siguri că prind un loc.

Bazinele din interior, dar și cele de afară, s-au umplut rapid cu oameni veniți pentru câteva zile de răsfăț.

Femeie: ”E multă lume, am stat la coadă de 150 de persoane, dar e bine, e frumos, e o experiență plăcută. Nu am fost aici, e prima dată, fiind liber de la serviciu și am zis că un răsfăț în apă sărată merită”.

Bărbat: ”Am venit la 9 fără 20 și erau în jur de 100 de oameni și până la deschidere erau peste 200, aproape 300. În fecare zi a fost așa, noi am făcut abonament, am venit zilnic, multă lume, sunt foarte bune pentru reumatism”.

Femeie: ”Am auzit că s-a deschis, am zis să venim aici, nu am mai fost, suntem amatori de apă sărată. Un pic aglomerat la intrare, perfectă și apa și saunele și tot. A meritat și drumul, și așteptarea".

Cât costă un bilet pe o zi

Miile de turiști s-au bucurat de beneficiile terapeutice ale apei sărate.

Femeie: ”Pentru tratament în primul rând, pentru apa sărată. E aglomerat astăzi față de sâmbătă, foarte aglomerat, cu greu am reușit să intrăm”.

Bărbat: ”Așa lume multă nu a fost până acuma nici într-o zi. Apă caldă, termală, sărată, stațiune de nivel mondial, european”.

Un bilet pentru o zi costă 60 de lei în timpul săptămânii și 70 de lei în weekend.

Cornelia Oltean Dan, director: ”Ne aflăm în a cincea zi de când avem foarte mulți oameni, funcționăm la capacitate maximă, în fiecare zi am avut peste 1.400-1.500 de persoane. Bazine cu apă caldă, dulce, sărată, saună uscată și saună umedă, camera cu sare, tot ce are nevoie un om pentru relaxare”.

Cu o tradiție de peste 100 de ani, stațiunea de pe malul Mureșului s-a redeschis abia în urmă cu o lună, după 4 ani de la începerea lucrărilor de reabilitare, în valoare de peste 8 milioane de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 06-06-2023 08:52