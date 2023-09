Ocna Mureș revine la viață după ce vechea bază de tratamente a fost demolată. Complexul atrage mii de turiști din țară

Complexul, recent construit, atrage mii de turiști din toată țara, iar succesul bazei de tratament i-a făcut pe întreprinzători să-și deschidă afaceri în apropiere. Și tinerii care se trag din zonă au început să revină la casele părintești.

După investiții de milioane de euro, băile de la Ocna Mureș au revenit la viață. Bazine cu apă sărată și dulce, săli de tratament, cabinete medicale și un restaurant asteaptă turiști.

Femeie: „Noi am umblat foarte mult la Tășnad, la Felix, la Herculane. Când am văzut sarea asta și minunea asta de apă. Facem naveta de la Cluj în fiecare zi. Am pornit la ora 8:30”.

Cornelia Oltean Dan, director complex: „Apa sărată care vine de la o adâncime de 1500 de metri, e apă bună, cu multă sare, minerale în compoziția e”.

Turist din Bacău: „E foarte aglomerat și hotelurile nu le văd în jur. Eu sunt din Bacău și am venit la băitul meu la Cluj”.

Intreprinzătorii care au văzut potențialul zonei s-au pus deja pe treabă. Acest bărbat a renovat o clădire în paragină și oferă locuri de cazare.

Cei care caută și alte activități în zonă pot petrece o zi la fermă. Proprietarul, IT-ist de meserie, a preluat ferma tatălui său. Acum are peste 500 de bovine și o fabrică de brânzeturi.

Marius Bîcu, antreprenor: „Pot să vină împreună cu familiile, cu copii, și să vadă animelele, să hrănească, să stea un pic în natură, să se relaxeze”.

Și alți tineri s-au întors în locul de baștină.

Ioan Părău, localnic întors în sat: „Am cunoscut locul acesta de la cinci ani, când veneam cu bunicul să luăm apă sărată. Eu cred că va deveni așa, un sat de vacanță”.

Iar o plimbare pe Trans Salina, drumul modernizat, oferă o priveliște ce taie răsuflarea. În plan sunt și alte investiții. O parte din teren a fost parcelat și va fi pus la dispoziția tinerilor, care vor să rămână în localitate.

Dată publicare: 11-09-2023 07:45