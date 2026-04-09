Noaptea trecută a nins în Poiana Brașov, ca dealtfel în majoritatea zonelor montane.

Termometrele au indicat temperaturi minime de iarna autentică: minus 12 grade la Vârful Omu, minus 9 în Călimani și minus 7 grade în Parâng.

Pe șoselele de altitudine, lucrătorii de la drumuri au patrulat cu utilajele și au împrastiat material antiderapant.

Meteorologii avertizeza că acest episod de vreme rea va dura două zile. Până sâmbătă vom avea ceață, ploaie și vânt în zonele joase unde va apărea chiar și bruma.

La munte o să ningă și se va așterne strat nou de zapadă de până la 10 centimetri.

Pentru cei care vă pregătiți să petreceți sejurul de Paște la munte, sfatul e să aveți cauciucuri de iarnă la mașini și să puneți în bagaj haine groase și încălțări de iarnă.