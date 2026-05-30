'Și totuși...de ce România nu a cerut încă activarea Articolului 4? Așa cum au făcut Estonia și Polonia? Ieri. După CSAT? Ce trebuie să se mai întâmple ca să facem uz de un instrument aflat la îndemâna oricărui aliat? Articolul 4?', a scris deputatul PSD pe Facebook.

Fifor a afirmat că, deși autoritățile române recunosc existența unei amenințări la adresa securității și au solicitat în ultimele luni sprijin suplimentar din partea aliaților, nu au recurs la mecanismul formal de consultare prevăzut de Articolul 4 al Tratatului NATO.

'Dacă România solicită de luni de zile măsuri suplimentare de protecție, dacă admite că amenințarea există și dacă recunoaște că răspunsurile primite până acum sunt insuficiente, atunci de ce nu folosește instrumentul formal pe care îl are la dispoziție? Suntem la 4 ani și 3 luni de la debutul războiului din Ucraina. În acest timp, statele de pe flancul estic au înțeles că securitatea cetățenilor lor nu poate fi lăsată la voia întâmplării. Polonia a invocat Articolul 4. Estonia a invocat Articolul 4. România însăși a făcut acest lucru în februarie 2022, atunci când a considerat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare suficient de serioasă pentru securitatea regiunii', mai arată deputatul social-democrat în postarea sa.

Fifor a precizat că Articolul 4 'nu înseamnă război' și nici activarea Articolului 5, ci 'înseamnă consultări urgente între aliați atunci când un stat consideră că securitatea sa este amenințată'.

'Este un instrument politic și strategic prevăzut de Tratatul NATO. Un mecanism legitim. Un mecanism pe care aliații îl folosesc atunci când consideră că situația o impune. De aceea întrebările rămân. De ce nu este convocat Consiliul Nord-Atlantic? De ce nu solicită România consultări de urgență? De ce nu sunt utilizate toate pârghiile pe care Tratatul NATO le pune la dispoziția unui stat aliat? Pentru că aici nu discutăm despre orgolii politice. Nu discutăm despre imagine. Nu discutăm despre justificări birocratice. Discutăm despre securitatea României. Iar după ce o dronă rusească lovește un bloc de locuințe pe teritoriul național provocând victime, numai un noroc chior făcând să nu avem un dezastru, întrebarea nu mai este dacă există motive pentru activarea Articolului 4. Întrebarea este de ce România încă nu a făcut-o', a menționat Mihai Fifor.

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, în noaptea de joi spre vineri. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.