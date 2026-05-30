Guvernul Georgiei, care deține aproximativ 40.000 de vinuri rare franceze și georgiene, a deschis pentru prima dată în această săptămână pivnița cu vinuri din capitala Tbilisi.

Autoritățile intenționează să scoată colecția la licitație, unele dintre sticle datând de la începutul secolului al XIX-lea, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru deschiderea unei școli de educație viticolă în Georgia, relatează reuters.com.

Irakli Gilauri, proprietarul Gilauri Wines, care a colaborat cu Ministerul Agriculturii din Georgia la acest proiect, a declarat că licitația va contribui la „plasarea Georgiei pe harta colecționarilor”.

Țara din Caucazul de Sud se promovează drept locul de naștere al vinului, existând dovezi arheologice care demonstrează o tradiție continuă de producere a vinului de aproximativ 8.000 de ani.

Stalin, născut în Georgia și lider al Uniunii Sovietice din 1924 până la moartea sa în 1953, era un consumator și colecționar pasionat de vin.

Colecția sa include vinuri provenite de la cele mai renumite domenii viticole din Bordeaux, care au aparținut cândva țarului Rusiei, Alexandru al III-lea, și fiului său, Nicolae al II-lea. Sovieticii au confiscat colecția imperială a Romanovilor după Revoluția Rusă din 1917, iar Stalin a devenit custodele acesteia, adăugând treptat soiurile georgiene care îi erau preferate.

Privind sticlele acoperite de praf și lichidul chihlimbariu din interior, colecționarul Victor Chen, venit la Tbilisi din Dallas, Texas, s-a declarat încântat de ceea ce a văzut.

„Ai senzația că ești Indiana Jones deschizând o peșteră: poate să nu fie nimic, dar poate să fie ceva extraordinar”, a spus el, făcând referire la celebrul arheolog aventurier din seria de filme.

„Nu mai există multe lucruri care să poată fi considerate momente istorice autentice în zilele noastre. Iar acesta ar putea fi unul dintre ele.”, a mai precizat colecționarul.