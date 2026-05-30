Acestea sunt concluziile unui studiu din 2023 care a folosit markeri genetici pentru a stabili o legătură mai clară între nivelurile de cofeină, indicele de masă corporală (IMC) și riscul de diabet de tip 2.

Echipa de cercetare, de la Institutul Karolinska din Suedia, Universitatea din Bristol și Imperial College London, a afirmat că băuturile cu cofeină fără calorii ar putea fi explorate ca o posibilă metodă de reducere a nivelului de grăsime corporală.

„Concentrațiile plasmatice mai ridicate de cofeină prezise genetic au fost asociate cu un IMC mai mic și o masă totală de grăsime corporală mai redusă”, au scris cercetătorii în lucrarea publicată în martie 2023.

„În plus, concentrațiile plasmatice mai ridicate de cofeină au fost asociate cu un risc mai mic de diabet de tip 2. Aproximativ jumătate din efectul cofeinei asupra riscului de diabet de tip 2 a fost estimat ca fiind mediat prin reducerea IMC”.

Cum a fost realizat studiul

Studiul a folosit date de la puțin sub 10.000 de persoane, colectate din baze de date genetice existente, concentrându-se pe variații din sau în apropierea unor gene specifice asociate cu viteza cu care cofeina este metabolizată, scrie Science Alert.

În general, persoanele cu variații genetice care afectează genele CYP1A2 și AHR tind să descompună cofeina mai lent, ceea ce o face să rămână mai mult timp în sânge. Totuși, în medie, acestea tind să consume mai puțină cofeină.

A fost folosită o metodă numită randomizare mendeliană pentru a stabili relații cauzale probabile între aceste variații genetice, boli precum diabetul, masa corporală și factori de stil de viață.

Deși a existat o legătură semnificativă între nivelurile de cofeină, IMC și riscul de diabet de tip 2, nu a apărut nicio asociere între cantitatea de cofeină din sânge și bolile cardiovasculare, inclusiv fibrilația atrială, insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral.

Studii anterioare au asociat un consum moderat de cofeină cu o sănătate cardiacă mai bună și un IMC mai scăzut, iar această cercetare adaugă detalii suplimentare despre efectele cafelei asupra organismului.

Este important de reținut că efectele cofeinei nu sunt doar pozitive, ceea ce înseamnă că trebuie evaluate cu atenție beneficiile consumului.

Echipa consideră că asocierea observată ar putea fi explicată prin modul în care cofeina crește termogeneza (producerea de căldură) și oxidarea grăsimilor (transformarea grăsimii în energie), procese importante pentru metabolism.

Deși studiul a inclus un eșantion mare, randomizarea mendeliană nu este perfectă, iar alți factori ar putea influența rezultatele. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma relația cauză-efect.

„Sunt necesare studii clinice randomizate pentru a evalua dacă băuturile cu cofeină fără calorii ar putea juca un rol în reducerea riscului de obezitate și diabet de tip 2”, a declarat Benjamin Woolf, epidemiolog genetic la Universitatea din Bristol.