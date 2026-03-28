În județul Vâlcea au fost impuse restricții de acces în zona turistică Horezu din cauza condițiilor meteo. Pe creste de munte bate viscolul, iar salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să rămână în zona cabanelor.

La Rânca a nins toată noaptea și s-a depus un strat nou de zăpadă gros de 40 de cm și chiar un metru în zonele unde a fost viscol. Unii dintre turiștii care s-au grăbit să schimbe cauciucurile de iarnă la sfârșit de martie s-au trezit acum blocați în nămeți.

Șofer: „Ne așteptam să fie zăpadă doar pe pârtie, chiar am schimbat anvelopele, le avem pe cele de vară, am avut ceva dificultăți în a urca, iar acum sper să reușim să și coborâm."

Șofer: „I-am avut pe cei de la drumuri în fața noastră și ne-au ajutat."

Localnică: „Eu știu, să aibă 50, toată noaptea a dat."

Localnică: „Ne așteptam să nu mai avem, dar nu ne lasă, nu vrea să plece.”

Drumarii au împrăștiat în câteva ore 5 tone de material antiderapant, ca șoselele să rămână deschise circulației.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „Am acționat din noaptea trecută cu utilaje cu lamă, inclusiv cu autofrezele am fost nevoiți să intervenim pentru asigurarea gabaritului drumului național.”

În schimb, în Horezu, județul Vâlcea, accesul a fost restricționat temporar pe drumul spre stațiunea Vârful lui Roman, din zona turistică „Păstrăvărie". Șoseaua este înzăpezită complet.

CMS șef Ionuț Cătălin Pislaru, purt. cuv. IPJ Vâlcea: „Măsura a fost instituită pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere și pentru protejarea participanților la trafic."

S-a circulat în condiții de iarnă și pe DN73 în zona Fundata, județul Brașov, unde s-a depus zăpadă pe carosabil. A nins abundent inclusiv în masivul Postăvaru.

Corespondent PROTV: „La peste 1.600 de metri altitudine sunt așteptate ninsori până luni dimineața, viscol și vizibilitate redusă. Salvamontiștii fac apel către turiști să nu se aventureze pe trasee."

Robert Năstase, salvamont Argeș: „Echipați-vă corespunzător pentru sezonul de iarnă, dar vă recomandăm să rămâneți în zona cabanelor.”

Iris Răducanu, meteorolog: „Episoadele cu ciclonul mediteranean, cum este acesta, sunt destul de des întâlnite, în special în sezonul de tranziție."

La vârful Omu și Bâlea Lac stratul de zăpadă depășește 160 de centimetri și ninge în continuare.