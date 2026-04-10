Însă, până să se relaxeze, oaspeții plecați din Capitală au înfruntat traficul aglomerat de pe DN1.

Coloane de maşini au acoperit drumul spre munte. La prânz, şoferii au parcurs cei 20 de kilometri dintre Nistorești și Sinaia într-o oră și jumătate.

Șoferiță: „Sute de minute s-au făcut pe traseul ăsta nimeni nu ia nicio inițiativă”.

La destinaţie, oaspeții au fost întâmpinaţi cu pâine și sare, pască şi ouă roşii. În bucătării, aromele sunt irezistibile. Drobul cu ouă de prepeliță marinate e așternut pe un pat de cataif. Pasca se ornează cu caramel sărat și migdale prăjite şi se aşează alături de cozonacul flambat.

Laura Mihalache, chef bucătar: „Venim cu coniac și îi dăm un pic de dulceață. Un quelque chose care trebuie să apară mai târziu”.

Alături, se coace o pulpă de miel împănată cu rozmarin și usturoi.

Cei care au optat pentru vacanța într-un sat de munte, simt că au călătorit în timp, către copilărie.

Aylin Cadîr, actriță: „E foarte liniștit, îmi place mirosul zonei, miroase a lemn ars, e şi puţin friguț”.

În fosta şcoală a satului Cincșor de lângă Făgăraş, copiii au scotocit după poveşti în vreme ce părinții își savurau cafeaua.

Veche de un secol, clădirea a fost o ruină până acum 10 ani când o localnică întoarsă din Germania, i-a dat altă viaţă.

Carmen Schuster, administratorul casei de oaspeţi: „Am adăugat şi elemente de mobilă veche, de artă modernă”.

Musafirii au timp să viziteze biserica fortificată, să fotografieze casele şi să stea de vorbă cu oamenii locului.