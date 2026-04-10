Corespondent PRO TV: „Într-adevăr, traficul a decurs normal, în această dimineață, dacă putem spune că o viteză medie de 45 de kilometri pe oră, cât am calculat pe distanța București - Brașov este una normală. S-au format coloane pe centura Ploieștiului, înainte de Comarnic, unde încep serpentinele către munte, dar și în centrul stațiunii Bușteni. Totuși, obișnuiți cu drumuri mai grele, șoferii sunt mulțumiți. Această vacanță se anunță mai puțin aglomerată ca în alți ani.



Asociația Agenţiilor de Turism a anunțat un grad de ocupare de circa 70% în întreaga țară și speră că vor mai apărea rezervări pe ultima sută de metri, însă vremea nu prea i-a ajutat pe hotelieri. Este destul de rece la munte, iar azi noapte au mai căzut câțiva fulgi.

Ca să ne scoată din casă, industria ospitalității vine cu oferte last minute extrem de atrăgătoare. În țară, există variante de cazare începând cu 100 de lei camera pe noapte. Unele hoteluri de 4 stele, cu piscină interioară, vând sejurul de 3 nopţi, cu mic dejun inclus, pentru două persoane, la mai puțin de 2500 de lei. În multe locuri, puteți plăti cu tichete de vacanță. Aşadar aveţi de unde alege, dacă vă hotărâţi în ultima clipă”.