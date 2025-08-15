Aglomerație pe drumurile spre munte. Salvamontiștii, în alertă din cauza numărului mare de turiști

15-08-2025 | 19:31
Drumurile spre munte au fost blocate vineri cu orele, iar zonele de agrement s-au umplut până la refuz.

Ana Maria Barbu,  Marilena Iordache

De la picnicuri în apă și grătare cu iz grecesc până la parcuri cu reproduceri ale dinozaurilor – pentru fiecare a fost câte ceva de făcut. Salvamontiștii au fost în alertă, din cauza numărului mare de turiști plecați pe trasee.

Pe Valea Prahovei s-a circulat cu răbdare. Între Comarnic și Sinaia, mașinile au înaintat cu 10 kilometri pe oră. În condiții de căldură mare, unii turiști au renunțat să mai aștepte în trafic și au mers pe jos, printre vehicule, ca să se dezmorțească.

La Barajul Paltinu și pe Valea Doftanei, mulți au găsit răcoarea de care le era dor. Bronzul de munte a fost un plus neașteptat, iar cei cu chef de aventură au explorat lacul în caiac sau pe stand-up paddle.

La Râșnov a fost puhoi de oameni și mașini. Parcul cu dinozauri a atras peste 3.000 de vizitatori. Adulții și copiii s-au înghesuit să vadă cel mai mare exemplar animatronic din sud-estul Europei – înalt de 11 metri. Un pui de triceratops a făcut deliciul celor mici.

oameni pe strada
Vremea azi, 15 august. Caniculă în mare parte a țării. Temperaturile ajung până la 37 de grade

Cei care au fugit de lume multă și claxoane s-au plimbat la Cheile Râșnoavei. Numărul mare de turiști în zonele montane răcoroase a venit la pachet și cu mai multe intervenții de urgență. În Munții Făgăraș, o tânără de 24 de ani, cu suspiciune de preinfarct, a fost evacuată de urgență cu elicopterul, în zorii zilei, de pe un traseu turistic.

Tot cu elicopterul a fost coborât și un turist aflat pe poteca spre Cabana Mălăiești din Bucegi. Bărbatul a cerut ajutor după ce a acuzat dureri în piept și frisoane.

Ce ar putea însemna primele ore după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska

Sursa: Pro TV

Haos pe șosele în minivacanța de Sfânta Maria. Trafic blocat pe Valea Prahovei și pe autostrăzi. Trenurile nu mai au locuri
Haos pe șosele în minivacanța de Sfânta Maria. Trafic blocat pe Valea Prahovei și pe autostrăzi. Trenurile nu mai au locuri

Mii de români au aglomerat stațiunile sau sunt pe drumul spre destinațiile de vacanță în acest weekend prelungit de Sfânta Maria. Pe șoselele către munte sau către mare se circulă greu.

Vremea azi, 15 august. Caniculă în mare parte a țării. Temperaturile ajung până la 37 de grade
Vremea azi, 15 august. Caniculă în mare parte a țării. Temperaturile ajung până la 37 de grade

Vineri aduce caniculă și disconfort termic în jumătatea vestică și în zona Munteniei. Avem cer senin în majoritatea zonelor și doar pe la munte, în a doua parte a zilei, o să plouă din loc în loc.

Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte
Haos pe șoselele din țară. Accident cu patru mașini pe A1 și trafic infernal spre litoral și munte

Două persoane au fost rănite într-un accident petrecut pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!"
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

