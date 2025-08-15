Aglomerație pe drumurile spre munte. Salvamontiștii, în alertă din cauza numărului mare de turiști

Drumurile spre munte au fost blocate vineri cu orele, iar zonele de agrement s-au umplut până la refuz.

De la picnicuri în apă și grătare cu iz grecesc până la parcuri cu reproduceri ale dinozaurilor – pentru fiecare a fost câte ceva de făcut. Salvamontiștii au fost în alertă, din cauza numărului mare de turiști plecați pe trasee.

Pe Valea Prahovei s-a circulat cu răbdare. Între Comarnic și Sinaia, mașinile au înaintat cu 10 kilometri pe oră. În condiții de căldură mare, unii turiști au renunțat să mai aștepte în trafic și au mers pe jos, printre vehicule, ca să se dezmorțească.

La Barajul Paltinu și pe Valea Doftanei, mulți au găsit răcoarea de care le era dor. Bronzul de munte a fost un plus neașteptat, iar cei cu chef de aventură au explorat lacul în caiac sau pe stand-up paddle.

La Râșnov a fost puhoi de oameni și mașini. Parcul cu dinozauri a atras peste 3.000 de vizitatori. Adulții și copiii s-au înghesuit să vadă cel mai mare exemplar animatronic din sud-estul Europei – înalt de 11 metri. Un pui de triceratops a făcut deliciul celor mici.

Cei care au fugit de lume multă și claxoane s-au plimbat la Cheile Râșnoavei. Numărul mare de turiști în zonele montane răcoroase a venit la pachet și cu mai multe intervenții de urgență. În Munții Făgăraș, o tânără de 24 de ani, cu suspiciune de preinfarct, a fost evacuată de urgență cu elicopterul, în zorii zilei, de pe un traseu turistic.

Tot cu elicopterul a fost coborât și un turist aflat pe poteca spre Cabana Mălăiești din Bucegi. Bărbatul a cerut ajutor după ce a acuzat dureri în piept și frisoane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













