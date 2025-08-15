Haos pe șosele în minivacanța de Sfânta Maria. Trafic blocat pe Valea Prahovei și pe autostrăzi. Trenurile nu mai au locuri

15-08-2025 | 13:16
Mii de români au aglomerat stațiunile sau sunt pe drumul spre destinațiile de vacanță în acest weekend prelungit de Sfânta Maria. Pe șoselele către munte sau către mare se circulă greu.

Delia Bîrla

Pe Valea Prahovei s-au format coloane încă de dimineață sub soarele arzător. Iar în Gara de Nord din Capitală, călătorii au aflat la casele de bilete că nu mai sunt locuri în vagoane.

Aglomerație este și pe șoselele României, iar traficul a fost îngreunat de accidente rutiere care s-au produs vineri dimineață.

Pe autostrada A3 București-Ploiești trei mașini s-au ciocnit și o persoană a fost rănită, iar timp de mai multe ore nu s-a putut circula, ceea ce a dus la un blocaj.

Și pe Autostrada Soarelui a fost o tamponare în lanț în care au fost implicate 5 mașini, iar traficul s-a aglomerat foarte mult.

Sfânta Maria
Când se spune „La mulți ani!” de Sfânta Maria. Diferența dintre Sf. Maria Mare și Mică. Când e sărbătorită Adormirea

Pe măsură ce trece timpul este tot mai greu pe drumuri pentru că și căldura este tot mai mare.

Cel mai dificil se circulă pe Valea Prahovei: a durat două ore parcurgerea a 20 de kilometri între Comarnic și Sinaia.

Iar la Bușteni, mașinile par încremenite sub soarele ucigător.

E puhoi de oameni și pe drumurile secundare, iar parcările sunt sufocate. În aceste condiții, turiștii își lasă mașinile oriunde găsesc un petec de pământ liber.

Circ în Alaska, oferit de delegația rusă. Șeful diplomației, Serghei Lavrov, a venit în SUA cu un tricou inscripționat ”URSS”

Sursa: Pro TV

15-08-2025 13:16

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Sfânta Maria Mare, cunoscută și ca Adormirea Maicii Domnului, un moment cu profunde semnificații religioase și obiceiuri transmise din generație în generație, unele mai puțin știute astăzi.

