Vremea azi, 15 august. Caniculă în mare parte a țării. Temperaturile ajung până la 37 de grade

Vineri aduce caniculă și disconfort termic în jumătatea vestică și în zona Munteniei. Avem cer senin în majoritatea zonelor și doar pe la munte, în a doua parte a zilei, o să plouă din loc în loc.

Maximele se încadrează între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în vestul și în sud-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită, vântul se intensifică în Dobrogea, iar temperaturile cresc față de ziua trecută. În Bărăgan se instalează canicula și se ating 35 de grade la umbră.

Mai sus, în Moldova sudică și Bucovina, nu prea vedem norii și se face mai cald decât joi.

Temperaturile ating pragul caniculei la Brăila, dar o să fie cald și în celelalte zone.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță vreme foarte frumoasă. Soarele strălucește nestingherit de nori și se încălzește ușor. După prânz vor fi temperaturi suportabile, de până la 32 de grade la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, avem o zi cu mult soare. Amiaza ne-aduce caniculă, atmosferă înăbușitoare și 36 de grade în termometre.

Căldură insuportabilă găsim și în ținuturile vestice, pe unde se ating 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

În aceste condiții, ar fi bine să evitați deplasările și să vă hidratați corespunzător. Vântul va mai avea unele intensificări în sudul Banatului.

În Transilvania, soarele încălzește rapid atmosfera, însă dimineața este mai răcoare în depresiuni și se semnalează un pic de ceață.

La amiază, în vestul provinciei se instalează canicula. La Alba Iulia se vor înregistra 36 de grade la umbră.

În Oltenia se anunță o zi fierbinte, cu cer senin, temperaturi de până la 36 de grade și un stres termic ridicat.

Căldura se intensifică și în sudul României. La amiază maximele ajung la 36 de grade și disconfortul termic va crește.

Vremea în București

În București, se încălzește ușor, vremea devine caniculară, iar disconfortul termic va crește. După prânz, se vor înregistra în jur de 36 de grade. Urmează o noapte caldă, cu cer senin și 19 grade spre dimineață.

Sâmbătă, temperatura aerului scade ușor, însă tot cald o să fie. Cerul rămâne curat și după prânz se vor înregistra 34 de grade.

Duminică avem încă o zi frumoasă, dar călduroasă. După prânz se ating tot 34 de grade și vântul va fi ceva mai activ.

Luni, temperaturile mai scad puțin și la amiază vor fi cel mult 32 de grade. Pe parcursul zilei se anunță vreme bună, dar către seară și în noaptea următoare se înnorează, vor veni averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt, iar minima va ajunge la 16 grade.

Vremea la munte

La munte se anunță vreme caldă. După-amiaza și seara, se înnorează și o să plouă pe suprafețe mici. Vântul va fi ceva mai activ, iar temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.

Sâmbătă vremea rămâne caldă. Vor fi multe perioade cu soare, dar și ceva averse în unele zone, iar în noaptea următoare s-ar putea să plouă în masivele sud-vestice.

Duminică, după prânz, o să plouă pe arii extinse. Ploile vin cu toată suita de fenomene specifice instabilității, iar temperaturile scad în masivele vestice și în cele nordice.

Luni se răcește și temperaturile ajung la normal. Se anunță înnorări persistente și ploi torențiale pe suprafețe destul de mari. În unele zone se pot acumula cantități mari de apă, vor fi vijelii și căderi de grindină.

Vremea la mare

Pe litoral, urmează o zi însorită, cu 29 de grade în aer și intensificări trecătoare ale vântului. Apa mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade Celsius.

Sâmbătă avem cer curat toată ziua. Se mai încălzește puțin și vom avea 30 de grade în stațiuni și un vânt ceva mai activ.

Duminică, atmosfera va fi însorită. După prânz se vor înregistra tot 30 de grade și vântul va sufla cel mult moderat.

Luni se anunță încă o zi frumoasă. Vântul va avea intensificări trecătoare pe parcursul zilei, iar temperaturile rămân neschimbate.

