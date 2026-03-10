Potrivit Daily Mail, agenția NASA a urmărit sonda Van Allen Probe A și este de părere că aceasta va reintra în atmosferă.

Misiunea navei spațiale s-a încheiat în 2019, iar oamenii de știință se așteptau inițial ca aceasta să cadă înapoi pe Pământ în 2034.

În 2024, oamenii de știință au confirmat că soarele a atins maximul solar, declanșând o vreme spațială intensă care a crescut rezistența atmosferică asupra navei spațiale și a accelerat coborârea acesteia către Pământ.

NASA se așteaptă ca cea mai mare parte a navei spațiale să ardă în timp ce traversează atmosfera, dar se preconizează că unele componente vor rezista acestui șoc.

”Riscul de a provoca daune oricărei persoane de pe Pământ este scăzut — aproximativ 1 la 4.200”, afirmă NASA, care subliniază faptul că împreună cu Forțele Spațiale va continua să monitorizeze aceste eveniment și să actualizeze previziunile.

Concepute inițial pentru o misiune de doi ani, sondele Van Allen A și B au fost lansate pe 30 august 2012 și au colectat date fără precedent despre cele două centuri de radiații permanente ale Pământului — numite după omul de știință James Van Allen — timp de aproape șapte ani. NASA a încheiat misiunea după ce cele două nave spațiale au rămas fără combustibil și nu au mai putut să se orienteze către Soare.

Sondele Van Allen au fost primele nave spațiale proiectate să funcționeze și să colecteze date științifice timp de mai mulți ani în interiorul centurilor, o regiune din jurul planetei noastre în care majoritatea misiunilor spațiale și astronautice reduc la minimum timpul petrecut pentru a evita radiațiile dăunătoare.

Misiunea NASA, gestionată și operată de Laboratorul de Fizică Aplicată al Universității Johns Hopkins, a făcut mai multe descoperiri importante despre modul în care funcționează centurile de radiații pe durata existenței sale, inclusiv primele date care arată existența unei a treia centuri de radiații tranzitorii, care se poate forma în perioadele de activitate solară intensă.