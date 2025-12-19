Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

19-12-2025 | 09:45
Unul dintre sateliţii de internet în bandă largă Starlink ai SpaceX a suferit o anomalie pe orbită miercuri (17 decembrie) şi se apropie acum de Pământ, transmite vineri Space.com.

Claudia Alionescu

Accidentul a dus la pierderea comunicării cu satelitul Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei.

"Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km şi eliberarea unui număr mic de obiecte de viteză relativ mică, ce pot fi monitorizate", au declarat reprezentanţii Starlink, o companie deţinută de SpaceX, într-o postare pe X făcută joi dimineaţă (18 decembrie). Această descriere sugerează că rezervorul de propulsie al satelitului Starlink s-ar fi putut rupe sau ar fi suferit alte tipuri de daune.

SpaceX colaborează cu NASA şi US Space Force pentru a monitoriza fragmentele de resturi spaţiale recent eliberate, a continuat postarea, subliniind că nu există motive de îngrijorare.

"Satelitul este în mare parte intact, se prăbuşeşte, va reintra în atmosfera Pământului şi va dispărea complet în câteva săptămâni. Traiectoria actuală a satelitului îl va plasa sub @Space_Station, fără a reprezenta niciun risc pentru laboratorul aflat pe orbită sau pentru echipajul său", au scris reprezentanţii Starlink.

"În calitate de cel mai mare operator de constelaţii de sateliţi din lume, suntem profund dedicaţi siguranţei spaţiale", au adăugat ei. "Tratăm aceste evenimente cu seriozitate. Inginerii noştri lucrează rapid pentru a identifica cauza şi a atenua sursa anomaliei şi sunt deja în proces de implementare a unui software pe vehiculele noastre care sporeşte protecţia împotriva acestui tip de eveniment".

Megaconstelaţia Starlink este de departe cea mai mare asamblată vreodată. În prezent, este formată din aproape 9.300 de sateliţi activi, ceea ce înseamnă că SpaceX operează aproximativ 65% din totalul sateliţilor funcţionali care circulă în jurul planetei noastre. Şi acest număr este în continuă creştere.

O sută douăzeci și două de misiuni Starlink numai în acest an

SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink numai în acest an, trimiţând peste 3.000 dintre sateliţi pe orbita joasă a Pământului.

Sateliţii Starlink au o durată de viaţă de aproximativ cinci ani.

Compania a luat şi alte măsuri pentru a atenua ameninţarea reprezentată de deşeurile spaţiale reprezentate de megaconstelaţie. De exemplu, sateliţii Starlink evită autonom potenţialele coliziuni, o abilitate pe care o pun în practică destul de des: în primele şase luni ale anului 2025, sateliţii Starlink au efectuat aproximativ 145.000 de manevre de evitare - o medie lunară de aproximativ patru manevre de evitare pentru fiecare satelit.

Sursa: Agerpres

Etichete: prabusire, pamant, satelit,

Dată publicare: 19-12-2025 09:35

