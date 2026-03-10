Război în Iran, ziua 11. Teheranul, amenințare directă la adresa lui Donald Trump: „Ai grijă să nu fii eliminat chiar tu”
Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

Descoperire istorică de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau până acum, au fost găsite în Ţara Haţegului.

autor
Gigi Ciuncanu,  Emanuela Băluș

Scheletul aparţine unui dinozaur ierbivor, care a trăit acum peste 70 de milioane de ani! Experții spun că avea aproximativ 4 metri înălțime și era destul de mic în în lumea uriașilor preistorici.

Acesta este "dinozaurul ascuns", cum îl numesc paleontologii, pentru că fosilele sale au fost analizate abia recent, o reptilă ierbivoră, dintr-o perioadă în care Ţara Haţegului de acum făcea parte dintr-o mare insulă tropicală.

Rămăşiţele noului dinozaur au fost descoperite de o echipa de specialiști de la Universitățile din București și Budapesta, în satul Vălioara, la câţiva metri distanţă de un sit la care experţii au lucrat acum 10 ani.Zoltan Csiki, paleontolog Universitatea din București: "Această nouă specie de dinozaur a trăit acum 71-72 milioane de ani. Suntem în perioada în care oceanul Thetis încă exista."Janos Magyar, paleontolog Universitatea din Budapesta: "Am descoperit o nouă familie, i-am observat evoluția, acestea sunt cele mai importante lucruri în cercetarea noastră."

Resturile reptilei uriașe au fost găsite pe marginea unui drum forestier. De altfel, Ţara Haţegului - acum Geoparcul Internaţional UNESCO - este faimoasă pentru fosilele de dinozauri, excavate aici.

Printre cele mai importante descoperiri se numără un dinozaur erbivor gigant, găsit anul trecut, o reptilă zburătoare, una dintre cele mai mari cunoscute şi un dinozaur erbivor înalt de doar de un metru - Zalmoxes Robustus. Deși, pentru oameni, reptilele descoperite par uriașe, în lumea dinozaurilor cei din Tara Hațegului sunt mai degrabă niște...pitici.

Potrivit specialiștilor, situl paleontologic de aici a devenit o zonă importantă pentru noi descoperiri.Dr. Cristian Ciobanu, coordonator Geoparcul Țara Hațegului: "Avem azi, în fiecare lună, câte o bucățică nouă de poveste a dinozaurilor."

Geoparcul Țara Hațegului este din anul 2005 parte a Programului UNESCO.

