Ultima suflare a unei stele, situată la mii de ani-lumină. Fotografii impresionante ale corpului ceresc aflat pe moarte

Steaua este cunoscută şi sub numele de NGC 6543, transmite marţi Live Science.

Situată la aproximativ 4.300 de ani-lumină de Pământ, „Ochiul de Pisică" este o nebuloasă planetară - un nor de gaz strălucitor în expansiune expulzat de o stea cu masă mică spre medie, care a ajuns în etapele finale ale vieţii sale. Spre deosebire de stelele mai masive, care mor în explozii violente de supernove, steaua centrală şi-a lepădat uşor straturile exterioare în spaţiu, generând o serie de „cortine" frumoase şi complexe de gaz.

Aceste imagini spectaculoase au fost create folosind observaţii de la Telescopul Spaţial Hubble şi de la Telescopul Spaţial Euclid al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

Imaginea cu câmp larg a lui Euclid, surprinsă în lumină vizibilă şi infraroşie apropiată, arată arcuri slabe şi filamente delicate de gaz care înconjoară regiunea centrală luminoasă. Aceste structuri subţiri se crede că au fost expulzate într-o etapă anterioară a morţii stelei, înainte ca straturile exterioare care au format nebuloasa principală să fie desprinse.