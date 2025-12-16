Cometa interstelară 3I/ATLAS va trece vineri pe lângă Pământ. Tot ce trebuie să știi despre fenomenul rar

16-12-2025 | 15:57
cometa 3I/ATLAS
Cometa interstelară 3I/ATLAS va face cea mai apropiată trecere pe lângă Pământ vineri, 19 decembrie, marcând un moment-cheie în călătoria unuia dintre cei mai rari vizitatori observați vreodată în sistemul nostru solar.

Aura Trif

Descoperită la 1 iulie de telescoapele ATLAS finanțate de NASA din Chile, 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar confirmat despre care se știe că a traversat vecinătatea noastră cosmică, după 1I/‘Oumuamua în 2017 și cometa 2I/Borisov în 2019, scrie Space.com.

Cât de mult se va apropia de Pământ

Traiectoria sa arată că a provenit din afara sistemului nostru solar și că, în cele din urmă, se va întoarce în spațiul interstelar. În timpul apropierii maxime, cometa nu se va apropia de Pământ la mai puțin de aproximativ 1,8 unități astronomice — circa 168 de milioane de mile (270 de milioane de kilometri) — aproape dublul distanței medii dintre Pământ și Soare, potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA). Cometa 3I/ATLAS nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ sau pentru alte planete în timp ce traversează sistemul solar interior.

Deși cometa va păstra o distanță sigură față de Pământ, survolul are totuși o importanță majoră pentru cercetători. Observând 3I/ATLAS în apropierea apropierii maxime, astronomii vor avea ocazia să studieze praful și gazele eliberate din nucleul său înghețat pe măsură ce cometa este încălzită de Soare, oferind o perspectivă rară asupra modului în care se formează cometele și materialul planetar în jurul altor stele.

În ultimele luni, mai multe agenții spațiale și observatoare și-au îndreptat atenția către acest vizitator interstelar. Chiar săptămâna trecută au fost publicate noi imagini surprinse de Telescopul Spațial Hubble și de sonda JUICE destinată lui Jupiter, care arată călătorul efemer gonind prin sistemul solar interior.

Apropierea maximă a lui 3I/ATLAS poate fi urmărită și online, într-un livestream gratuit găzduit de Gianluca Masi la Virtual Telescope Project. Transmisiunea va începe la ora 23:00 EST pe 18 decembrie (04:00 GMT pe 19 decembrie), dacă vremea va permite. Mai multe informații vor fi oferite mai aproape de momentul respectiv.

Jocurile Secret Santa, sau Moș Crăciun Secret, sunt foarte populare în această perioadă la locurile de muncă și pentru că participă multă lume, sunt șanse mari să nu cunoști foarte bine persoana căreia trebuie să-I cumperi un cadou.

