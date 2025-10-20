Spectacol rar pe cer. Cometa Lemmon poate fi văzută cu ochiul liber la cea mai mică distanță de Pământ

Este spectacol pe cer în aceste zile. Două comete străbat simultan bolta cerească, iar una dintre ele poate fi observată chiar și cu ochiul liber.

Cea mai spectaculoasă, Cometa Lemmon, ajunge la cea mai mică distanță de Pământ. Astronomii și cei pasionați de astre merg în locuri izolate, departe de luminile orașelor, pentru a surprinde imaginile rare.

Cea mai apropiată de noi, Cometa Lemmon, a fost descoperită la începutul acestui an la observatorul Mount Lemmon din Statele Unite. Poate fi văzută imediat după apusul soarelui, până la ora 21:30, când trece de linia orizontului.

Cometa, care a primit numele C2025/A6 Lemmon, ajunge zilele acestea la cea mai mică distanță de Pământ – aproximativ 89 de milioane de kilometri. Se deplasează prin spațiu cu o viteză uriașă – peste 200.000 de kilometri pe oră, adică aproximativ 55 de kilometri pe secundă.

Cu alte cuvinte, este de 160 de ori mai rapidă decât viteza sunetului. Pentru a o găsi pe cer, priviți spre nord-vest, în zona constelației Carul Mare. Poate fi observată până pe 27 octombrie, când va apărea și luna pe cer, care îi va fura din strălucire.

Cometa poate fi observată și cu ochiul liber, dintr-o zonă fără poluare luminoasă. Astronomii spun că este una dintre cele mai spectaculoase apariții din acest an. Trece pe cerul nostru o dată la 1000 de ani.

Nicu Corlaci, vicepreședinte asociația Astromania: „Coada acum, cel puțin fotografic, o estimăm undeva la 10-20 de grade lungime pe cer, ceea ce ar însemna cam între 20 și 40 de luni pline puse cap la cap. Vizual, cometa are 5 grade, ca și km are câteva milioane de km”.

Cometa este specială și datorită nuanței de verde, dată de gazele care se aprind la apropierea de soare.

Cristian Presură, fizician: „Culoarea cozii este dată de materiale volatile care sunt pe suprafața cometei, vorbim de apă, dioxid de carbon. În cazul de față, de ce vedem culoarea verde, pentru că molecula conține multe molecule de carbon 2, adică doi atomi de carbon combinați”.

Eduard este pasionat de fotografie și de o săptămână vânează cometa în fiecare seară. Fotografiile făcute de el sunt impresionante.

Eduard Andrei Mociran, astrofotograf: „Am fotografiat-o atât prin telescop, cât și prin cameră pusă pe trepied cu obiectiv de câmp mai larg de 30 mm, 50 mm. Este o cometă care poate fi fotografiată și cu echipamente mai puțin profesionale și chiar și cu telefonul”.

Cea de-a doua cometă, Swan, poate fi observată mai jos pe bolta cerească, spre sud-vest. Este vizibilă însă doar cu telescopul, nu cu ochiul liber.

