Femeia a făcut o greșeală importantă în momentul plății, potrivit TN.

Situația neobișnuită s-a petrecut într-o brutărie din orașul elvețian Winterthur. Femeia a intrat să cumpere produse de patiserie, a ales un croissant vegan cu nuci și a vrut să plătească folosind cardul. A făcut plata și a plecat din magazin.

Două săptămâni mai târziu, însă, a descoperit că acel croissant o costase foarte mult.

A introdus suma crezând că terminalul îi cere codul PIN

Femeia a fost contactată de un consultant al organizației elvețiene pentru persoane vârstnice Pro Senectute, care a observat că din contul ei fusese retrasă o sumă neobișnuit de mare.

S-a constatat că femeia plătise 1.612 franci elvețieni pentru un croissant, adică aproximativ 1.705 euro.

Nu a fost însă vorba despre o înșelătorie, ci despre o coincidență nefericită. Femeia și-a introdus cardul și apoi, crezând că terminalul îi solicita codul PIN, a introdus cifrele. Terminalul o întreba însă ce sumă dorea să lase drept bacșiș.

Fără să-și dea seama, femeia a lăsat astfel un bacșiș de peste 1.700 de euro.

Femeia, îngrozită, a contactat imediat brutăria. „Managerul filialei a fost extrem de amabil și m-a asigurat că va verifica imediat situația”, a spus femeia.

„Uneori mă simt puțin copleșită de plățile cu cardul, i se poate întâmpla oricui”, a adăugat ea.

Banii nu ajunseseră în contul brutăriei

Ulterior, s-a constatat că banii nu ajunseseră niciodată în contul brutăriei. Plata fusese efectuată, dar, din cauza unei probleme tehnice, suma rămăsese „blocată” între contul femeii și cel al brutăriei.

Situația a fost în cele din urmă lămurită, iar banii au fost restituiți în contul femeii.

Aceasta a spus că, de acum înainte, va plăti produsele de patiserie doar în numerar. În acest fel, speră să evite atât stresul, cât și pierderea banilor în cazul în care situația s-ar repeta.