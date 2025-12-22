Studiu: Proteina tinereții fără bătrânețe pentru creier. Cum poate îmbunătăți somnul și dispoziția

22-12-2025 | 17:04
somn
O echipă internațională de cercetători a descoperit că proteina enzimatică SIRT6 protejează creierul de deteriorările asociate îmbătrânirii, a anunțat Universitatea Ben-Gurion din Negev.

Mihaela Ivăncică

Studiul, publicat în Nature Communications, a demonstrat că SIRT6 controlează modul în care creierul utilizează triptofanul, o substanţă importantă care contribuie la producţia de energie şi substanţe chimice esenţiale, precum serotonina şi melatonina, transmite agenţia Xinhua.

Triptofanul este deseori supranumit "molecula somnului", însă joacă un rol şi în starea de spirit, învăţare şi sănătatea creierului.

Dezechilibre cauzate de îmbătrânire

În timpul îmbătrânirii şi în cazul anumitor afecţiuni ale creierului, echilibrul utilizării triptofanului este perturbat. Acest lucru poate reduce producţia de serotonină şi melatonină, crescând în acelaşi timp producţia de produse secundare nocive, toxice pentru celulele nervoase.

Cercetătorii au studiat acest proces pe celule umane, şoareci şi musculiţe de oţet.

Când nivelurile de SIRT6 scad, triptofanul este utilizat mai mult în producţia de energie, rezultând compuşi toxici şi privând creierul de suficienţi neurotransmiţători protectori.

În urma studiului s-a descoperit, de asemenea, o modalitate de a inversa aceste daune.

La musculiţele de oţet cărora le lipsea SIRT6, blocarea unei alte enzime, TDO2, a redus produsele secundare nocive, a protejat ţesutul cerebral şi a îmbunătăţit mişcarea.

Posibilități pentru tratamente viitoare

Aceste descoperiri sugerează noi posibilităţi pentru tratamentul tulburărilor cerebrale asociate înaintării în vârstă, a problemelor de somn şi a schimbărilor de dispoziţie, au declarat cercetătorii.

Aceste tratamente, în care sunt ţintite SIRT6 sau TDO2, pot ajuta la protejarea creierului, la restabilirea unui echilibru chimic sănătos şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, au precizat autorii studiului.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 22-12-2025 17:04

