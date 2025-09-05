Îndulcitorii artificiali duc la o îmbătrânire mai rapidă a creierului - studiu

Consumul zilnic de îndulcitori artificiali, chiar şi în cantităţi mici, este asociat cu un declin accelerat al funcţiilor cognitive şi cu o îmbătrânire prematură a creierului, arată un nou studiu.

Oamenii de știință de la Universitatea de Medicină din São Paulo au monitorizat timp de opt ani aproape 13.000 de adulţi, cu vârste între 35 şi 75 de ani, trecând în revistă cantitatea de îndulcitori folosită și, în final, efectele asupra sănătății.

Una dintre concluziile cercetărilor a fost că persoanele care au consumat cele mai mari cantităţi de îndulcitori artificiali, în medie 191 miligrame pe zi, echivalentul unei linguriţe, au prezentat un declin cognitiv general cu 62% mai rapid comparativ cu cei care au consumat cele mai mici cantităţi, ceea ce corespunde unei accelerări a îmbătrânirii creierului cu aproximativ 1,6 ani.

