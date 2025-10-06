Studiu: Anumite bacterii pot supraviețui lansării în spațiu și revenirii pe Pământ prin atmosfera terestră

O rachetă testată în Australia a demonstrat că unele bacterii esențiale pentru sănătatea umană pot supraviețui lansării în spațiu și revenirii pe Pământ, oferind speranțe pentru misiunile spre Marte.

Agenţiile spaţiale plănuiesc să trimită echipaje de astronauţi pe Marte în deceniile următoare, însă susţinerea vieţii pe "Planeta Roşie" ar deveni mult mai dificilă dacă o serie de bacterii importante ar muri în timpul zborului.

Oamenii de ştiinţă au trimis spori de Bacillus subtilis, un microb care susţine imunitatea, sănătatea intestinală şi circulaţia sangvină, până la marginea atmosferei terestre cu spaţiul la bordul unei rachete lansate din Suedia, potrivit unui comunicat de presă publicat luni de Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne (RMIT), care a coordonat acest studiu.

Încărcătura de la bordul rachetei a suportat o acceleraţie de până la 13 G (forţă gravitaţională), timp de peste şase minute în microgravitaţie şi, la reintrarea în atmosferă, forţe de 30 G, în timp ce se rotea de 220 de ori pe secundă, se arată în comunicat.

După ce au fost recuperaţi, sporii nu au prezentat modificări în ceea ce priveşte capacitatea lor de a creşte, iar structura lor a rămas aceeaşi, indicând astfel faptul că un microb esenţial pentru sănătatea umană poate supravieţui călătoriei în spaţiu.

"Asta înseamnă că putem să proiectăm sisteme mai bune de susţinere a vieţii pentru astronauţi, pentru a-i menţine sănătoşi în timpul misiunilor îndelungate", a declarat Elena Ivanova, profesor-emerit la RMIT şi coautoare a studiului publicat în revista npj Microgravity.

Gail Iles, profesor-asociat la RMIT şi expertă în ştiinţe spaţiale, a adăugat: "Acest studiu îmbunătăţeşte înţelegerea noastră asupra felului în care viaţa poate să reziste în condiţii dure, oferind informaţii valoroase pentru viitoarele misiuni către planeta Marte şi dincolo de ea".

Studiul, realizat în colaborare cu compania de tehnologie spaţială ResearchSat şi compania de distribuţie de medicamente Numedico Technologies, are aplicaţii potenţiale în biotehnologie şi în combaterea bacteriilor rezistente la antibiotice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













