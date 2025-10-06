Studiu: Anumite bacterii pot supraviețui lansării în spațiu și revenirii pe Pământ prin atmosfera terestră

Stiri Stiinta
06-10-2025 | 21:10
A fost descoperită cea mai mare bacterie din lume. ”Ar fi ca şi cum ai întâlni un om la fel de înalt ca Muntele Everest”
Shutterstock

O rachetă testată în Australia a demonstrat că unele bacterii esențiale pentru sănătatea umană pot supraviețui lansării în spațiu și revenirii pe Pământ, oferind speranțe pentru misiunile spre Marte.

autor
Ioana Andreescu

Agenţiile spaţiale plănuiesc să trimită echipaje de astronauţi pe Marte în deceniile următoare, însă susţinerea vieţii pe "Planeta Roşie" ar deveni mult mai dificilă dacă o serie de bacterii importante ar muri în timpul zborului.

Oamenii de ştiinţă au trimis spori de Bacillus subtilis, un microb care susţine imunitatea, sănătatea intestinală şi circulaţia sangvină, până la marginea atmosferei terestre cu spaţiul la bordul unei rachete lansate din Suedia, potrivit unui comunicat de presă publicat luni de Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne (RMIT), care a coordonat acest studiu.

Încărcătura de la bordul rachetei a suportat o acceleraţie de până la 13 G (forţă gravitaţională), timp de peste şase minute în microgravitaţie şi, la reintrarea în atmosferă, forţe de 30 G, în timp ce se rotea de 220 de ori pe secundă, se arată în comunicat.

După ce au fost recuperaţi, sporii nu au prezentat modificări în ceea ce priveşte capacitatea lor de a creşte, iar structura lor a rămas aceeaşi, indicând astfel faptul că un microb esenţial pentru sănătatea umană poate supravieţui călătoriei în spaţiu.

Citește și
alergat miscare sport
Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos

"Asta înseamnă că putem să proiectăm sisteme mai bune de susţinere a vieţii pentru astronauţi, pentru a-i menţine sănătoşi în timpul misiunilor îndelungate", a declarat Elena Ivanova, profesor-emerit la RMIT şi coautoare a studiului publicat în revista npj Microgravity.

Gail Iles, profesor-asociat la RMIT şi expertă în ştiinţe spaţiale, a adăugat: "Acest studiu îmbunătăţeşte înţelegerea noastră asupra felului în care viaţa poate să reziste în condiţii dure, oferind informaţii valoroase pentru viitoarele misiuni către planeta Marte şi dincolo de ea".

Studiul, realizat în colaborare cu compania de tehnologie spaţială ResearchSat şi compania de distribuţie de medicamente Numedico Technologies, are aplicaţii potenţiale în biotehnologie şi în combaterea bacteriilor rezistente la antibiotice.

Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Sursa: Agerpres

Etichete: studiu, australia, bacterii,

Dată publicare: 06-10-2025 21:10

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Alertă alimentară în România. Un lot de salată cu icre a fost retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase
Stiri actuale
Alertă alimentară în România. Un lot de salată cu icre a fost retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase

Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.

Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos
Doctor de bine
Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos

Bariera intestinală triază permanent tot ce mâncăm ori bem, toxine, bacterii rele. Practic, selectează cu atenție tot ce vine din mediu. Putem să distrugem această barieră naturală... dacă nu ne mișcăm, și prin dezordine alimentară. Iată cum:

Febra poate ascunde boli hematologice. Când este necesar să mergem la medic. „Trebuie să diagnosticăm repede”
Doctor de bine
Febra poate ascunde boli hematologice. Când este necesar să mergem la medic. „Trebuie să diagnosticăm repede”

Luați măsuri atunci când febra, nu neapărat mare, nu mai trece. În acest caz pot fi infecții produse de bacterii, care au nevoie urgentă de antibiotice sau e vorba de boli autoimune ori hematologice.

Recomandări
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28