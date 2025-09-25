Alertă alimentară în România. Un lot de salată cu icre a fost retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase

25-09-2025 | 21:12
salată de icre
Shutterstock

Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.

Mihaela Ivăncică

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVS), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la vânzare produsul ”Salată de icre de crap”, la 190 de grame, cu număr de lot 05.09.2025 şi cu termenul de valabilitate: 20.10.2025, comercializat în supermarketurile Kaufland.

icre

”Retragerea produsului de pe piaţă şi rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanşate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes”, arată sursa citată.

Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume produsele cu termenul de valabilitate/lotul menţionat şi să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare, până în 5 octombrie.

Sursa: News.ro

icre, alerta alimentara, Bacterie

Dată publicare: 25-09-2025 21:12

